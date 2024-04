上白石萌音が本日4月24日、テレビ東京ほかで放送中のアニメ『バーテンダー』のエンディングテーマにして新曲「スピカ」を配信リリースした。新曲「スピカ」は大橋トリオ提供の楽曲だ。大橋トリオの作る繊細で美しい楽曲の中で上白石のほっとさせる歌声が交わり、優しい空気を纏った仕上がりとなっている。公開されたミュージックビデオは、1日1日を優しく大切に過ごし、孤独を感じさせる闇の中にも希望を見つけていくイメージで撮影されたもの。光と影を使った映像が、柔らかい日の光と、春の夜空に青白く輝く一等星“スピカ”のように、夜の映像の質感が美しい作品となっている。

■『Mone Kamishiraisihi『yattokosa』Tour 2023』



2024年4月17日(水)発売3,000円(税込)B5サイズ/表紙+本文64P※上白石萌音オフィシャルオンラインショップでのみの販売販売中:https://lnk.to/yattokosa_tour2023▼通常盤・Blu-ray \5,400(税抜) UPXH-1089・DVD \4,400(税抜) UPBH-1516▼ファンクラブ「le mone do」限定盤Blu-ray+CD \6,000(税抜) PROJ-4905DVD+CD \5,000(税抜) PROJ-3904<収録内容>オープニングSE / Tea for TwoミルクとシュガーLittle Birdsチョイス永遠はきらいFrom The Seedsスピンスターチスハッピーエンドなんでもないや(movie ver.)夕陽に溶け出して東京秋桜叶わぬ夢自由こそパート・オブ・ユア・ワールドskipジェリーフィッシュ君の名前夜明けをくちずさめたらencoreひかりのあと with 角舘健悟 (Yogee New Waves)Climax Night with 角舘健悟 (Yogee New Waves)懐かしい未来<特典>◾️通常盤・ファンクラブ「le mone do」限定盤 共通・Loop Music Video・Loop Music Video Behind the Scenes◾️ファンクラブ「le mone do」限定盤・当日のパフォーマンス音源の一部をライブCDとして収録<収録曲>2023.11.25 東京国際フォーラム ホールA音源1:Little Birds2:チョイス3:永遠はきらい4:From the seeds5:スピン6:スターチス7:ひかりのあと8:懐かしい未来※ファンクラブ限定盤は、「le mone do」会員かつUNIVERSAL MUSIC STOREで購入頂いた方のみの限定販売となり、2024年3月10日(日)23:59までの受注限定生産となります。※応援店特典も対象となります(予定数に達し次第配布終了いたします)<先着購入特典>以下のCDショップでは、4/17発売Live Blu-ray&DVD"上白石萌音『yattokosa』Tour 2023"をご購入の方に先着で特典をプレゼントいたします。・Amazon.co.jp … ジャケット絵柄によるビジュアルシート(27.5cm×19.5僉・楽天ブックス… ジャケット絵柄によるスマホサイズステッカー・応援店特典…手作り萌音MAP (A4サイズに2〜3種のMAPを掲載します)※手作り萌音MAPとは…上白石萌音がこれまで訪れた都道府県の地図にお勧め観光スポットなどのコメントを記載した描きおろしMAP!裏面には音声コメントも楽しめるQRコードを掲載予定。47都道府県踏破を目指して、今回は5か所分のMAPを作成いたします。Blu-ray→石川/宮城/山口 計3か所DVD→熊本/愛媛 計2か所※予定数に達し次第配布終了いたします●アフターパンフレット詳細●https://tookabase.com/shop/kamishiraishimone