GRANRODEOのe-ZUKAが本日4月24日、ソロアルバム『LET‘S GET STARTED』をリリースした。GRANRODEOが2025年にデビュー20周年を迎える。“Road to G20th”をプロジェクトテーマとして2024年、新たな挑戦が始動した。その第一弾がe-ZUKA from GRANRODEOによるソロアルバムだ。「ギター弾こうぜ!」をメッセージにギタリストe-ZUKAのベストな1枚として放たれる『LET‘S GET STARTED』について、e-ZUKA本人が語ったコメントをお届けしたい。

■ソロアルバム『LET’S GET STARTED』



2024.4.24 On Sale

ERK-3001 ¥2,800(税抜)

2024.4.24 On SaleERK-3001 ¥2,800(税抜)

■ソロアルバム『LET’S GET STARTED』

6月08日 大阪Music Club JA NUS

6月09日 愛知THE BOTTOM LINE

6月15日 東京キネマ倶楽部

6月16日 東京キネマ倶楽部

6月08日 大阪Music Club JA NUS6月09日 愛知THE BOTTOM LINE6月15日 東京キネマ倶楽部6月16日 東京キネマ倶楽部

関連リンク

◆ e-ZUKA オフィシャルYouTubeチャンネル「ヅカちゃん」

◆GRANRODEO オフィシャルサイト

◆GRANRODEOスタッフ オフィシャルX (旧Twitter)

◆ e-ZUKA オフィシャルYouTubeチャンネル「ヅカちゃん」◆GRANRODEO オフィシャルサイト◆GRANRODEOスタッフ オフィシャルX (旧Twitter)

◆ ◆ ◆「これまでもe-ZUKA名義のアルバムは、アニメ作品のサウンドトラックとしてリリースしたものはありましたが、自分がやりたいギターインストゥルメンタルを追求した今回の『LET’S GET STARTED』が、正真正銘の1stソロアルバムと言っていいですね。GRANRODEOの楽曲としても今まで何曲かインストゥルメンタルナンバーをパッケージに収録してきましたが、僕自身のルーツミュージックや今まで聴いてきた音楽を大いに盛りこんで、ギタリストe-ZUKAの“財産”として、e-ZUKAはこういう音楽をやっているんだなと分かってもらえる“カタログ”として、ベストな1枚になったと思います。タイトルの『LET’S GET STARTED』には3つの“スタート”の意味を込めました。ひとつは、これを聴いてひとりでも多くの方が“ギターって楽しそう、自分もやってみたい!”と思ってくれたら嬉しいな、と。僕も皆さんに「ギター弾こうぜ!」「ギターを始めてみようぜ!」と伝えたかった。2つめは、「e-ZUKAがここからソロ活動を始めます!」「始めました!」という宣言のようなものですね。実は、ソロアルバムの構想はコロナ禍に一度、立ち上がったことがありました。その当時のスケッチや、楽曲にまで完成しなかったモチーフなども随所に盛りこんでいます。そういう経緯もあるので、ここで一度、ちゃんと“スタート”を宣言するのもいいんじゃないかと思いました。3つめは、このアルバムが2025年に迎えるGRANRODEOデビュー20周年に向けた大きなテーマ“Road to G20th”としてのリリース第1弾だからです。僕らGRANRODEOにとって大きな節目となる“Road to G20th”の快進撃がここから始まるぞ!という意気込みを感じてもらいたかった。そういう3つの“スタート”の気持ちを表す言葉として、この『LET’S GET STARTED』というタイトルにしたんです。いろんなジャンルの曲の7曲を収録したので、飽きずに聴いてもらえたらいいなと思いました。もちろん全曲じっくり味わってほしいですけど、あえてオススメを挙げるとすると……まずはリード曲の「Make It!」。これは言うなれば、僕らの代表曲のひとつである「Can Do」のセルフオマージュですね。“できるだろ!”に対して“やれます!”と言っているような、アンサーソングをイメージしました。スポーティーな曲調もそうですし、コード進行やフレージングにも「Can Do」をご存じの方なら、絶対ニヤリとしていただける要素を詰め込んでいます。「百花繚乱〜咲き誇れ〜」は、叙情的なメロディで疾走感のあるリズム、ギターの速弾きを押し出した、ヘヴィメタルでいうところの“メロスピ(メロディック・スピード・メタル)”をやりたかった曲ですね。といってもシリアス一辺倒ではなく、遊びの要素も採り入れていて。「HOPE for」は、インスト曲が並んだこのアルバムの中で唯一、サビに歌詞を入れたバラードです。作詞をしてくれたのは、コーラスにも参加してくれた谷山紀章。そして栗林みな実さん、美郷あきさん、2人の歌姫にも歌っていただきました。さらに、GRANRODEOのファンの皆さんからもコーラス部分に参加してもらい、約200名以上の歌声を重ねています。皆さん本当に歌がお上手で、とても感動的な壮大な1曲になりました。 ライブでもぜひ、一緒に歌ってもらいたいですね。『LET‘S GET STARTED』収録曲は、僕の公式YouTubeチャンネル「ヅカちゃん」で“弾いてみた”動画も公開しているので、どんな風に弾いているのかな?と気になった方は、観ていただけたら嬉しいです。初めて一人きりでMusic Clipの撮影もしたんですよ。ストーリー仕立ての楽しいMusic Clipになりました。「LET’S GET STARTED」は強烈なブラスセクションも入ったディスコファンクな1曲。僕もギターを弾きながらちょっと面白いダンスに挑戦しています(笑)。そして、僕個人のツアーというのは初めて。GRANRODEOのライブとはまた違ったものをお届けしたいなと思っています。サブタイトルの“GtHZ!”は「ギター(Gt)弾こう(H)ぜ(Z)!」の略。ギターの楽しさ、面白さを生で体験していただけるいい機会なので、いろいろな演奏をお見せしたいです。セットリストには、僕やGRANRODEOの曲だけでなく、ギター名曲のカバーも採り入れようと考えているので、楽しみにしていてください!」公式YouTubeチャンネル「ヅカちゃん」