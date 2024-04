CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINが、5月1日にニューシングル『Correspondances』を配信リリースする。

収録曲「アダンの海辺」は、2023年にメンバーが訪れた奄美大島の土地で得たインスピレーションをもとに制作。奄美の地で亜熱帯の鳥や自然を描き、日本画の新境地を開いた画家 田中一村の代表作「アダンの海辺」がモチーフとなっている。同楽曲は3月4日に『ドキュメント20min.ナイト ライト ライド』(NHK総合)にてその制作風景が特集され、実験的なサンプリングをもとに楽曲制作を進めるメンバー3名の様子が放送された。

加えて、今作のタイトルトラック「Correspondances」や、「声を聞かせて」を収録した合計3曲入りのデジタルシングルとなり、1stアルバム『tradition』以来の新曲に。シンセサイザーで奏でられる鳥や動物の声が散りばめられており、電子音楽で自然を描くという相反するアプローチにより、不思議な温かみのあるサウンドが醸成されているという。

また、名曲の歌詞の情景を集音し新たな楽曲を生み出すプロジェクト『集音歌詞』へ参加することも決定。1979年にコミックバンド バラクーダによってリリースされ、〈酒が飲める 酒が飲める 酒が飲めるぞ〉というフレーズでおなじみの、「日本全国酒飲み音頭」を再解釈する。歌詞に合わせて情景を集音し、瓶ビールのキャップが落ちた瞬間の音、風鈴の音など合計30程度の環境音や生活音を使用し楽曲を彩っているという。

4月26日18時には、「日本全国酒飲み音頭 -集音歌詞ver-」MV公開することも決定している。映像を制作したのは、映像作家の永田俊。また、集音の様子を収めたショート動画が、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINのSNSアカウントにて公開されている。

(文=リアルサウンド編集部)