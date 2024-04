ENHYPEN ジェイ、GLAYの新曲「whodunit」に参加！TAKUROのオファーにより実現

5月29日にデビュー30周年記念となる62thシングル「whodunit/シェア」のリリースを控えるGLAY。そのシングルに収録される「whodunit」が、グローバルグループENHYPENのメンバーであるJAYとのコラボレーション曲であることが本日発表された。ENHYPENは2023年9月にK-POPボーイズグループの中でデビューから史上最速で単独東京ドーム公演を実現、最新アルバムが初のダブルミリオンセラーを達成するなど、熱い人気を誇るグループだ。

◆TAKURO コメント

◆JAY コメント

オファーの経緯は、GLAYのリーダーであるTAKUROが、30周年を迎えるGLAYとしての新たなるキャリアの幕開けに相応しい曲の制作、そしてバンドに大いなる刺激を与えてくれるコラボレーションアーティストを探していたところ、関係者よりJAYの話を聞き、その歌声、またロックに対する熱い気持ちなどを知ったことから、面白いケミストリーが起きるのではと感じ、打診をしたという。楽曲のボーカルレコーディングもTERU、TAKUROが韓国に行き、JAYと共に実施。また、TAKUROたっての希望で、JAYの歌唱パートはJAY自身が作詞を担当している。GLAYとJAY、双方にとって新たな扉の開かれた「whodunit」、タイトルも本日より「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」と変更され、アートワークも解禁。今から楽曲の全貌が楽しみだ。また、リリースに先立って4月25日より「SOUL LOVE(QUEEN+ADAM LAMBERT「THE RHAPSODY TOUR」 in SAPPORO DOME)」が各配信サイトにて先行配信されている。今回の「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」は、デビュー30周年のGLAYが皆様にお届けるする最高のロックチューンです。今回は光栄にもJAYとコラボレーションすることができました。TERUとJAYという才気溢れるボーカリスト同士のせめぎ合いやHISASHIによるアレンジはこれまで以上に新境地であり、2023年にSingle「THE GHOST」でGLAYに新風をもたらしたJIROのグルーヴィなベース、僕とJAYは歌詞の共作もしておりますので、曲の全てを楽しみにして下さい。この度、GLAYさんの記念すべき作品にコラボレーションという形で参加させていただくことになり、とても光栄で夢のようです。撮影やレコーディングも一緒にさせていただき、作詞にも参加することができ、本当に特別な思い出になりました! 多くの方の心に響く楽曲になるよう一生懸命歌ったので、多くの方に聴いていただけると嬉しいです。

■リリース情報

GLAY 62th Single「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/シェア」

2024年5月29日(水)発売

Pre-Add



【形態】

GLAY EXPO limited edition[CD+Blu-ray+グッズ] / PCCN.00060 / 6,050円(税込)

CD+DVD / PCCN.00061 / 2,750円(税込)

CD Only / PCCN.00062 / 1,650円(税込)



【収録曲】

M1.whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-

M2.シェア

M3.SOUL LOVE(QUEEN+ADAM LAMBERT「THE RHAPSODY TOUR」 in SAPPORO DOME)

M4.HOWEVER(QUEEN+ADAM LAMBERT「THE RHAPSODY TOUR」 in SAPPORO DOME)

M5.彼女の"Modern……"(QUEEN+ADAM LAMBERT「THE RHAPSODY TOUR」 in SAPPORO DOME)

M6.誘惑(QUEEN+ADAM LAMBERT「THE RHAPSODY TOUR」 in SAPPORO DOME)



【Blu-ray/DVD収録内容】

・Road to 「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025」



【GLAY EXPO limited edition】

・GLAY EXPO ナップサック



【ショップ別予約購入先着特典】

・GLAY Official Store G-DIRECT:オリジナルハンドタオル

・Amazon.co.jp:ビジュアルシート

・セブンネットショッピング:アンブレラマーカー

・楽天ブックス:缶バッジスクエア型(57mm)

・タワーレコード:ポケットカレンダー(ランダム1枚/全5種)

・HMV店舗 / HMV&BOOKS onilne:オリジナルポストカード(ホログラム仕様)

・TSUTAYA他上記以外の全国CDショップ:オリジナルステッカー



※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典は終了する可能性がございます。

※一部お取扱いのない店舗等もございますので、詳しくは対象店舗およびネットショッピングサイトへお問い合わせ下さい。



■関連リンク

GLAY公式サイト

ENHYPEN日本公式サイト