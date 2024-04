ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、日本人ヴォーカリストとオーケストラの生演奏で楽しめる「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの」

2023年5月〜6月に開催された「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2023」のコンサートツアーから、全15曲を収録したライブレコーディングアルバムが、2024年4月24日(水)よりApple Music ClassicalとApple Musicにて限定配信スタート!

日本初演の『ズートピア』と『ベイマックス』のオーケストラ組曲をはじめ、貴重なオリジナル楽譜によるライブ演奏となった『バンビ』などをドルビーアトモスによる空間オーディオで楽しめます☆

Apple Music「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2023」ライブアルバム

配信開始日:2024年4月24日(水)

配信場所:Apple Music Classical・Apple Music

指揮:辻 博之

管弦楽:オーケストラ・ジャパン

ヴォーカリスト:重田 栞(ソプラノ)・田谷野 望(ソプラノ)・牧野元美(ソプラノ)・松原典子(ソプラノ)・鹿野浩史(テノール)・新堂由暁(テノール)・菅原洋平(バリトン)・後藤春馬(バスバリトン)

収録日・会場:2023年6月24日(土)フェスティバルホール

また本公演の特徴でもあるのが、“日本語歌唱”。

日本語吹替版の映画やテーマパークに親しみのある、お子さんから大人まで、ひとりでもみんなでも楽しめます。

ヴォーカルは、日本を代表する声楽団体「二期会」所属の、オペラやクラシック歌曲を中心に活躍する実力派の8名。

彼らの真骨頂が発揮される美しいハーモニーだけでなく、ソリスト3名が甘く切なく歌い上げた楽曲も収録されています。

ドルビーアトモスによる空間オーディオでも聴くことができ、“あなたのためだけに”演奏されているかのような臨場感を味わえます☆

今回限定配信されるライブアルバムは、日本でのサービスが開始された「Apple Music Classical」のパートナーに「ディズニー・オン・クラシック」が選ばれ実現。

「Apple Music Classical」のパートナーには、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団やベルリン・フィルハーモニー管弦楽団などの世界有数の音楽団体をはじめ、カーネギーホールやメトロポリタン歌劇場などが名を連ねています。

このライブアルバムは、鮮明でクリアなサウンドが聴けるほか、ドルビーアトモスによる空間オーディオで、コンサートホールさながらに“音楽を体感”できます。

収録楽曲

オープニング『ズートピア』 オーケストラ組曲『ベイマックス』 オーケストラ組曲Story English Version(『ベイマックス』)メイン・タイトル(愛のうたごえ)、4月の雨、春のしらべ、ルッキング・フォー・ロマンス、山火事/再会/フィナーレ(『バンビ』)火の鳥(『ファンタジア/2000』)そばにいて(『魔法にかけられて』)ホエン・シー・ラヴド・ミー(『トイ・ストーリー2』)ひそかな夢(実写版『美女と野獣』)星に願いを アンコール(『ピノキオ』)アニモンタージュ

本ライブアルバムには、日本初演の『ズートピア』と『ベイマックス』のオーケストラ組曲をはじめ、貴重なオリジナル楽譜によるライブ演奏となった『バンビ』、実写版『美女と野獣』より「ひそかな夢」などの甘く切ない楽曲や、大迫力のサウンドを体感できる『ファンタジア/2000』より「火の鳥」を収録。

映画の背景音楽を約10分に濃縮しているオーケストラ組曲は、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオのクリエイターたちによって編曲されています。

作品を生み出した映画製作陣が手掛けているので、組曲としての完成度は折り紙付き。

『ズートピア』では、動物たちの特徴や暮らす地域の特色を、様々なジャンルの音楽・楽器によって表現。

『ベイマックス』では、舞台となったサンフランシスコと東京を融合させた架空都市を、電子的な音とオーケストラで表現するなど、映画を観たことがなくても没入できる楽曲となっています☆

2024年の夏&秋にもリリース決定

2024年1月24日(水)より配信開始となった「ディズニー・オン・クラシック -まほうの夜の音楽会 2022- ライブアルバム(『ノートルダムの鐘』エディション)」、2024年4月24日(水)より配信の「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの2023 (ライブ・セレクション)」に加え、2024年夏と秋にも新しいタイトルの追加が決定!

さらに、2017年〜2019年にリリースされたライブアルバムとコンピレーション・アルバムが一挙に楽しめる「ディズニー・オン・クラシック」特集ページもApple Musicにて公開中です。

ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2024

日程:2024年5月11日(土)〜6月16日(日)

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2024」では、、世界中で大ヒットとなった『アナと雪の女王』をはじめ、『モアナと伝説の海』などのディズニー作品がガラコンサート形式で披露されます。

2024年5月11日(土)〜6月16日(日)の期間で、全国9都市11公演で開催です☆

2023年5月〜6月に開催された「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2023」より、全15曲を収録したライブレコーディングアルバム。

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2023」ライブアルバムは、2024年4月24日(水)よりApple Music ClassicalとApple Musicにて限定配信開始です☆

※Apple Music Classicalは、Apple Musicの個人、学生、またはファミリープランのサブスクリプションの登録が必要です。サブスクリプションの登録者は追加料金なしで利用できます

※Apple Musicのサブスクリプションに登録していれば、Apple Music Classicalアプリをダウンロードするだけで、すぐに楽しめます

※Apple Music Classical アプリは、App Storeからダウンロードできます

©︎Disney

