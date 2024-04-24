½°±¡Åìµþ£±£µ¶èÊäÁª¡¡ËÌÂ¼À²ÃËÊÛ¸î»Î¤¬ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î±þ±çÆþ¤ê¡¡¼ã¤¤½÷À¸õÊä¤ÎÍðÎ©¤Ë¡ÖÀ¯ÅÞ¤Î¿´º¬¤¬¥±¥·¥«¥é¥ó¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎËÌÂ¼À²ÃË»á¤¬£²£´Æü¡¢½°±¡Åìµþ£±£µ¶èÊäÁª¡Ê£²£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÈÓ»³ÍÛ»á¤¬ÉÙ²¬È¬È¨µÜÁ°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤Ç±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ÁªµóÃæ¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î±þ±çÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌÂ¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁªµó¤ÇºÇ½é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¸õÊä¼Ô¤¬¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤Ê¤êÆ°²è¤ò¸«¤¿»þ¡¢¥¢¥ì¡©¡¡ÆüËÜ¤ÎÁªµó¤Ï¼ã¤¯¤Æ¥¥ì¥¤¤Ê½÷À¤Ð¤«¤êÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡££¹¿Í¤Î¸õÊä¼ÔÃæ¡¢½÷À¤ÏÈÓ»³»á¤Î¤Û¤«¤Ë»²À¯ÅÞ¤¬µÈÀîÎ¤Æà»á¡¢°Ý¿·¤¬¶âÂô·ë°á»á¡¢Î©·û¤¬¼ò°æºÚÅ¦»á¤òÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÓ»³»á°Ê³°¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â£³£°Âå¤À¡£
¡¡ËÌÂ¼»á¤Ï¡Ö¼ã¤¯¤Æ¥¥ì¥¤¤Ê½÷À¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤ò¿ä¤¹À¯ÅÞ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£¸õÊä¼Ô¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ã¤¤½÷À¤Ê¤é¤Ð¡¢ÍÆ»Ñ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ç¡¢¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´ûÀ®À¯ÅÞ¤Î¸ÈÂ©¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¤È»×¤Ã¤¿¡£À¯ÅÞ¤Î¿´º¬¤¬¥±¥·¥«¥é¥ó¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Æ¥ì¥Ó¤¬À¤ÏÀ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼À¯¼£¤ò¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ë¤Ê¤ÉàÀä¸ýÄ´á¤Ç¡¢±éÀâ¤Ï£²£°Ê¬¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£Ä°½°¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë±éÀâ¾å¼ê¤ËÈÓ»³»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ£±£µ¶è¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£