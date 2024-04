【AZUL BY MOUSSY】NEW ERA®×MLBの別注アイテムを発売♡

バロックジャパンリミテッドが展開する「AZUL BY MOUSSY(アズール バイ マウジー)」のアウトドアライン“SUNBEAMS CAMPERS(サンビームス キャンパース)”は「NEW ERA®×MLB」との別注スペシャルメイクアップアイテムを発売いたします。野球が好きな方はもちろん、普段着としても楽しめるアイテムです。

NEW ERA®×MLBの別注アイテム

米国で長い歴史を持ち、ファッション・カルチャーで高い支持を得るヘッドウエア&アパレルブランド「NEW ERA®」と、世界で最高峰のプロ野球リーグ「MLB」とのコラボレーションにAZUL BY MOUSSYのアウトドアライン「SUNBEAMS CAMPERS」が別注したアイテムが4月24日(水)に全国のAZUL BY MOUSSYの店舗とAZUL BY MOUSSYの公式通販サイトにて発売します。

アイテムには、ヤンキース、タイガース、アストロズ、エンゼルス、パドレスの各球団のTシャツとキャップにSUNBEAMS CAMPERS のキャラクター「ゴリラのFUNK君」が、それぞれの球団のユニフォームを着用したプリントや刺しゅうがあしらわれています。

別注アイテムの詳細

NEW ERA®×MLB×SBC ヤンキースTシャツ

価格:5,990円(税込)

SIZE:FREE(COLOR:WHITE/NAVY)

NEW ERA®×MLB×SBC ヤンキースキャップ

価格:5,490円(税込)

SIZE:FREE(COLOR:BLACK)

EW ERA®×MLB×SBC タイガースTシャツ

価格:5,990円(税込)

SIZE:FREE(COLOR:NAVY/WHITE)

NEW ERA®×MLB×SBC タイガースキャップ

価格:5,490円(税込)

SIZE:FREE(COLOR:NAVY)

NEW ERA®×MLB×SBC アストロズTシャツ

価格:5,990円(税込)

SIZE:FREE(COLOR:BROWN/WHITE)

NEW ERA®×MLB×SBC アストロズキャップ

価格:5,490円(税込)

SIZE:FREE(COLOR:BLACK)

NEW ERA®×MLB×SBC エンゼルスTシャツ

価格:5,990円(税込)

SIZE:FREE(COLOR:BLACK/WHITE)

NEW ERA®×MLB×SBC エンゼルスキャップ

価格:5,490円(税込)

SIZE:FREE(COLOR:BLACK)

NEW ERA®×MLB×SBC パドレスTシャツ

価格:5,990円(税込)

SIZE:FREE(COLOR:BROWN/WHITE)

NEW ERA®×MLB×SBC パドレスキャップ

価格:5,490円(税込)

SIZE:FREE(COLOR:BROWN)

デイリー使いがしやすいアイテム

今回は「AZUL BY MOUSSY」から発売される「NEW ERA®×MLB」の別注アイテムを紹介しました。

NEW ERA®×MLBのアイテムが、デイリーで着用しやすいアイテムになって登場しました~!

野球が好きな方はもちろん、少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。