声優の前田佳織里が、6月5日にリリースする2nd EP 「Grab the World」発売を記念したイベント:特典お渡し会とオンラインサイン会が実施されることが発表された。

特典お渡し会は、タワーレコードオンライン・タワーレコード渋谷店、ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)、アニメイト全店(通販含む)にて、2nd EP「Grab the World」を予約購入された方の中から抽選で当選された方が参加できるもの。なお、タワーレコード 渋谷で実施されるお渡し会では、特別にトークコーナーも設けられるそうなので見逃せない。それぞれの店舗にて、応募期間、開催場所などが異なっているので、詳細はHP、もしくは販売店舗にてしっかりとチェックしよう。

オンラインサイン会は6月1日(土)に、リミスタとMeeUPにて時間を分けて実施される。4月24日(水)18:00〜5月14日(火)23:59までの指定された販売期間内に、各販売ページより対象商品をお申し込みいただき、抽選に当選して購入すると、前田佳織里の直筆サイン&宛名入りのCDが当たる。詳しくはオフィシャルHPなどをチェックしよう。

なおオンラインサイン会の模様は、当選していなくても無料で閲覧可能なので、ぜひ詳細をチェックして当日はリアルタイムのコメントなどで一緒に盛り上がって欲しい。

2nd EP「Grab the World」は、初回限定盤(CD+Blu-ray)と通常盤(CD only)の2形態で、収録曲はTVアニメ『月が導く異世界道中 第二幕』第2クールエンディングテーマ「常識外れヒューマン」を含む、全4曲が収録される。初回限定盤は3面デジパック仕様で、付属のBlu-rayには、ミュージックビデオや、その撮影の裏側などを収めたメイキング映像なども収録され、通常盤は着せ替えジャケット仕様となり、初回プレス分のみトレーディングカードが、全5種の中から1種類がランダムで封入される。本日そのトレーディングカードの一覧画像も公開となったので併せてチェックしよう。

●イベント情報前田佳織里 2nd EP「Grab the World」リリース記念イベント<オンラインサイン会>《1》MeeUp【対象店舗】 MeeUp【開催日】 2024年6月1日(土)【時間】 13:00〜【内容】 オンラインサイン会【応募期間】 2024年4月24日(水)18:00〜2024年5月14日(火)まで【当選発表】 2024年5月16日(木)23:59までに当選者に順次メールをお送りいたします。【対象商品】 初回限定盤+通常盤セット: 5,830円(税込)+梱包発送料※「Grab the World」初回限定盤(AZZS-151)3,850円(税込)+ 「Grab the World」通常盤(AZCS-1126)1,980円(税込)【購入者特典】 前田佳織里のサイン&お客様のニックネーム(ひらがな または カタカナ10文字以内)を記入

配信チャンネル:MeeUp YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCDele2PfAzg_95IuowRqBcw

※詳細情報は、MeeUp公式 Xよりお知らせいたします。

応募方法・詳細

https://meeup.tokyo/products/kaorimaeda_20240601

《2》リミスタ

【対象店舗】 リミスタ

【開催日】 2024年6月1日(土)

【時間】 17:30〜

【内容】 オンラインサイン会

【応募期間】 2024年4月24日(水)18:00〜2024年5月14日(火)まで

【当選発表】 2024年5月16日(木)19:00までに当選者にメールをお送りいたします。

【対象商品】 初回限定盤+通常盤セット: 5,830円(税込)+梱包発送料

※「Grab the World」初回限定盤(AZZS-151)3,850円(税込)+ 「Grab the World」通常盤(AZCS-1126)1,980円(税込)

【購入者特典】 前田佳織里のサイン&お客様のニックネーム(ひらがな または カタカナ10文字以内)を記入

※サインとニックネームは、ご購入いただいた商品内に入れさせていただきます。記入場所の指定はできかねますので、予めご了承ください。

※ニックネームは購入時にご登録いただく購入者さまのニックネーム(ひらがな または カタカナ10文字以内)を記入させていただきます。

※一度ご登録いただいたニックネームを変更することはできません。また、不適切な内容の登録と判断したものは発送時のお名前を記入させていただく場合もございます。

配信チャンネル:リミスタYouTube Liveチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCQ7QGT_v6Si-2-i0f9mbMBQ

応募方法・詳細

https://limista.jp/projects/4827

<トーク&特典お渡し会>

《1》タワーレコード渋谷店

【対象店舗】 タワーレコードオンライン・タワーレコード渋谷店

【開催日】 2024年6月15日(土)

【時間】 18:00〜 ※集合時間 17:30

【場所】 タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

※フリー入場・フリー観覧はございません。当選者のみご参加いただけます。

【内容】 トーク&特典お渡し会 ※イベント内で歌唱を予定しております。

【応募券配布・応募期間】

<タワーレコードオンライン/応募対象予約期間>

2024年4月24日(水)18:00〜2024年5月15日(水)23:59受注分まで

<タワーレコード渋谷店/応募対象予約期間>

2024年4月25日(木)開店時〜2024年5月19日(日)閉店時まで

【当選発表】 2024年5月23日(木)17:00以降にまでにタワーレコードメンバーズのマイページhttps://tower.jp/ec/Customer/Menu)にてご案内いたします

【対象商品】 「Grab the World」初回限定盤(AZZS-151)3,850円(税込)または 「Grab the World」通常盤(AZCS-1126)1,980円(税込)いずれか購入

応募方法・詳細

https://tower.jp/article/feature_item/2024/04/24/0701

<特典お渡し会>

《1》アニメイト名古屋店

【対象店舗】 全国アニメイト(通販含む)

【開催日】 2024年6月8日(土)

【時間】 12:00〜 ※開場時間は当選者にお知らせいたします。

【場所】第3太閤ビル(名古屋)

※フリー入場・フリー観覧はございません。当選者のみご参加いただけます。

【内容】 特典お渡し会

【応募券配布・応募期間】

・通販:2024年4月24日(水)18:00〜 2024年5月13日(水)

・店舗:2024年4月25日(木)各店開店時 〜 2024年5月13日(水) 各店閉店時

【申込期間】 2024年4月 24日(水)18:00〜2024年5月13日(月)23:59

【当選発表】 2024年5月下旬(予定)にクラブアニメイト内『申込・回答履歴』にてご案内いたします。

【対象商品】 「Grab the World」初回限定盤(AZZS-151)3,850円(税込)または 「Grab the World」通常盤(AZCS-1126)1,980円(税込)いずれか購入

応募方法・詳細

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111160

《2》アニメイト大阪日本橋店

【対象店舗】 全国アニメイト(通販含む)

【開催日】 2024年6月8日(土)

【時間】 17:00〜 ※開場時間は当選者にお知らせいたします。

【場所】 アニメイト大阪日本橋 5階イベントホール

※フリー入場・フリー観覧はございません。当選者のみご参加いただけます。

【内容】 特典お渡し会

【応募券配布・応募期間】

・通販:2024年4月24日(水)18:00〜 2024年5月13日(水)

・店舗:2024年4月25日(木)各店開店時 〜 2024年5月13日(水) 各店閉店時

【申込期間】 2024年4月 24日(水)18:00〜2024年5月13日(月)23:59

【当選発表】 2024年5月下旬(予定)にクラブアニメイト内『申込・回答履歴』にてご案内いたします。

【対象商品】 「Grab the World」初回限定盤(AZZS-151)3,850円(税込)または 「Grab the World」通常盤(AZCS-1126)1,980円(税込)いずれか購入

応募方法・詳細

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111160

《3》AKIHABARA ゲーマーズ本店

【対象店舗】 ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

【開催日】 2026年6月16日(日)

【時間】 1部:13:00〜 ※開場 12:30

2部:16:00〜 ※開場 15:30

【場所】 AKIHABARA ゲーマーズ本店

※フリー入場・フリー観覧はございません。当選者のみご参加いただけます。

【内容】 特典お渡し会

【応募券配布期間】

・店舗:2024年4月25日(木)開店時〜 2024年5月26日(日)閉店時まで

※AKIHABARAゲーマーズ本店に関しては取扱いフロアの開店時間からの配布開始となります。

・オンラインショップ対象期間:2024年5月19日(日)23:59までのご注文

【応募期間】 2024年4月24日(水)18:00〜2024年5月26日(日)23:59

【当選発表】 2024年6月上旬(予定)にゲーマーズマイページ内『フェア・イベント申込履歴』にてご案内いたします。

【対象商品】 「Grab the World」初回限定盤(AZZS-151)3,850円(税込)または 「Grab the World」通常盤(AZCS-1126)1,980円(税込)いずれか購入

応募方法・詳細

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=4975

《4》アニメイト池袋本店

【対象店舗】 全国アニメイト(通販含む)

【開催日】 2024年6月22日(土)

【時間】 1部:13:00〜 ※開場時間は当選者にお知らせいたします。

2部:16:00〜 ※開場時間は当選者にお知らせいたします。

【場所】アニメイトアネックス 4Fイベントフロア(池袋)

※フリー入場・フリー観覧はございません。当選者のみご参加いただけます。

【内容】 特典お渡し会

【応募券配布・応募期間】

・通販:2024年4月24日(水)18:00〜 2024年5月13日(水)

・店舗:2024年4月25日(木)各店開店時 〜 2024年5月13日(水) 各店閉店時

【申込期間】 2024年4月 24日(水)18:00〜2024年5月13日(月)23:59

【当選発表】 2024年5月下旬(予定)にクラブアニメイト内『申込・回答履歴』にてご案内いたします。

【対象商品】 「Grab the World」初回限定盤(AZZS-151)3,850円(税込)または 「Grab the World」通常盤(AZCS-1126)1,980円(税込)いずれか購入

応募方法・詳細

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111160

※対面イベント共通注意事項

【新型コロナウイルス感染対策についてご参加のお客様へお願い】

新型コロナウイルス発生に伴い、予防対策として運営側としましては、細心の注意を払いイベントを実施しております。感染拡大防止の趣旨をご理解いただき健康と安全を考慮し、イベント運営において下記の対応とご協力をお願いいたします。

※イベントにご参加の際はマスクの着用は必須になります。マスクはご持参の上、必ず着用した状態でご参加となりますことを予めご了承ください。

※当日体調にご不安のある方は、くれぐれもご無理なさらぬようお願いいたします。

状況によりイベントへのご参加をお控えいただく、またはご退出のお願いをさせていただく場合がございます。

※密集を避ける為、集合時間等を分けてご案内させていただく場合がございます。ご来場の際は、指定のお時間に合わせてお越しいただけますようお願いいたします。

※公演中、ご気分がすぐれない場合は、速やかにお近くのスタッフまでお声掛けください。

※感染予防・拡散防止のため、運営スタッフはマスク・手袋等を着用してご案内、ならびに受付や舞台上に防護シート等を設置させていただく場合がございます。

※その他、当日の状況により、お客様、出演者、スタッフ等の安全確保のため、様々な制約やご協力をお願いする場合がございます。ご了承の程、お願い申し上げます。

※政府および都道府県から発表されているガイドライン等も鑑み、中止・延期とする場合や、開催・概要の変更を行う場合がございます。 予めご了承ください。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により変更の可能性がございます。最新情報は公式HPおよび公式X(旧Twitter)をご確認ください。

※トークイベント・特典お渡し会当日はお手紙(定形郵便で送ることが可能な封筒サイズ)のみ、お手紙BOXにてお受けいたします。プレゼントや定形郵便で送ることが可能な封筒サイズを超える大きなサイズのお手紙はお気持ちだけ頂戴し謹んでお断りいたします。

●配信情報

「常識外れヒューマン」

配信中

配信リンクはこちら

https://kaori-maeda.lnk.to/Joshikihazure_Human

前田佳織里「常識外れヒューマン」ダウンロードキャンペーン

「常識外れヒューマン」を対象の配信サイトでご購入してくださった方の中から抽選で50名様に、2nd EP「Grab the World」初回限定盤ジャケット缶バッジをプレゼントいたします。

対象配信サイト

・iTunes

・レコチョク

・mora

・ドワンゴジェイピー

応募期間

2024年4月8日(月)12:00〜4月30日(火)23:59

プレゼント特典

・2nd EP「Grab the World」初回限定盤ジャケット缶バッジ ※複数サービスでの応募も可能です。

※プレゼント特典の内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

応募方法

STEP

iTunes・レコチョク・mora・ドワンゴジェイピーで「常識外れヒューマン」(単曲購入)をダウンロード

STEP

ダウンロード画面をスクリーンショット

※ご応募の際は、楽曲をダウンロードしたことが分かるスクリーンショット画面を応募フォームに添付してお送りください。

STEP

応募フォームにダウンロード画面のスクリーンショットと必要事項をあわせて入力し、応募完了

応募フォーム

https://forms.gle/c1uEkb2P9VVWPm7D9

*ご応募にはGoogleアカウントが必要となります。

抽選特典 当選者発表

当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

発送は2024年5月下旬頃を予定しております。

注意事項

・スクリーンショットが不鮮明、メールアドレスなど情報が間違っている、など情報に不備がありますと、特典を受け取ることができませんのでご注意ください。

・特典の発送は日本国内在住の方に限ります。

前田佳織里「常識外れヒューマン」SNSシェアキャンペーン

前田佳織里の新曲「常識外れヒューマン」のリリースを記念して、応募期間内にキャンペーン対象の音楽配信サービス(Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Music, YouTube Musicなど)で「常識外れヒューマン」を再生&アプリのシェア機能を使ってX(旧Twitter)でキャンペーンハッシュタグ「#常識外れヒューマン_CP」をつけてシェア投稿してくれた方の中から抽選で100名様に、2nd EP「Grab the World」通常盤ジャケットステッカーをプレゼント。

ぜひ、曲の感想や前田佳織里へのメッセージなどもあわせてご応募ください。

プレゼント特典

抽選で2nd EP「Grab the World」通常盤ジャケットステッカーを100名様にプレゼント!

※特典の内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

応募期間

2024年4月8日(月)12:00〜4月30日(火)23:59

応募方法

STEP

音楽配信サービスで「常識外れヒューマン」を再生する

再生はこちらから:

https://kaori-maeda.lnk.to/Joshikihazure_Human

STEP

再生中にアプリ内「…」メニュー表示から

Apple Music「曲を共有」

Spotify「シェア」

LINE MUSIC「シェア」

などを押し、X(旧Twitter)でキャンペーンハッシュタグ「#常識外れヒューマン_CP」を記載して投稿してください。

ぜひ、曲の感想や前田佳織里へのメッセージなどもあわせて応募してください!

※投稿の際はA-Sketch公式X(旧Twitter)アカウント@ASketch_JP を必ずフォローしてください。

以上で応募は完了!

対象ストリーミングサービス

Apple Music

Amazon Music

AWA

KKBOX

LINE MUSIC

Rakuten Music

Spotify

YouTube Music

TOWER RECORDS MUSIC

dヒッツ

Deezer

等

抽選特典 当選者発表

※当選者の発表は、当選者のみにダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。

注意事項

・X(旧Twitter)アカウントを非公開にしている場合、ツイートを確認することができないため、応募対象外となります。アップするツイートは必ず公開設定にしてください。

・ご当選時にX(旧Twitter)のアカウントを削除されている場合や、フォローを外されている場合は対象外となります。予めご了承ください。

・ダイレクトメッセージを受信拒否設定している場合や、A-Sketch公式X(旧Twitter)アカウント@ASketch_JPをフォローしていなかった場合は当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

・ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

・特典の発送は日本国内在住の方に限ります。

●リリース情報

2nd EP

「Grab the World」

6月5日発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】



価格:¥3,850(税込)

品番:AZZS-151

<Blu-ray>

Music Video 他、メイキング映像を収録

※3面デジパック仕様

【通常盤(CD only)】



価格:¥1,980(税込)

品番:AZCS-1126

※着せ替えジャケット仕様

トレーディングカード ランダム封入(5種類)

全5種の中から1種類がランダムで封入:初回プレス分のみ

<CD>

「常識外れヒューマン」

※TVアニメ『月が導く異世界道中 第二幕』第2クールエンディングテーマ含む、全4曲収録

CDショップ先着予約購入特典

タワーレコード:タワーレコード限定 L判ブロマイド

Amazon.co.jp:Amazon.co.jp限定 L判ブロマイド

アニメイト:<初回限定盤>アニメイト限定 缶バッジ(56mm)※L判ブロマイドと同絵柄になります。<通常盤>アニメイト限定 L判ブロマイド

ゲーマーズ:<初回限定盤>ゲーマーズ限定 缶バッジ(56mm)※L判ブロマイドと同絵柄になります。<通常盤>ゲーマーズ限定 L判ブロマイド

セブンネットショッピング:セブンネットショッピング限定 L判ブロマイド

DMM 通販 & アスマート:DMM 通販 & アスマート 限定 L判ブロマイド

一般店舗共通特典:オリジナルL判ブロマイド

●作品情報

TVアニメ『月が導く異世界道中 第二幕』

TOKYO MX:毎週月曜23時00分〜

MBS:毎週火曜27時00分〜

BS日テレ:毎週月曜23時00分〜

配信情報

2024年1月よりdアニメストア、Leminoにて地上波同時・最速先行配信中

そのほか各配信サービスでも好評配信中

配信サービス一覧

dアニメストア/Lemino/U-NEXT/アニメ放題/ABEMA/DMM TV/FOD/Hulu/J:COM STREAM/MBS動画イズム/milplus見放題パックプライム/Netflix/Prime Video/TELASA/TVer/スマートパスプレミアム/ニコニコチャンネル/バンダイチャンネル/HAPPY!動画/クランクイン!ビデオ/ムービーフルPlus

<イントロダクション>

かつて両親の都合で異世界へ召喚された男子高校生・深澄 真は、勇者として魔族と戦うはずだった。

しかし、召喚主である女神から「不細工」と罵られた挙句、勇者の称号は即剥奪。

最果ての荒野に放り出されてしまう。

勇者失格の烙印を押された真は、荒野を彷徨いながら、自身の従者となった上位の竜種・蜃こと巴や、災害の黒蜘蛛・澪を引き連れて、異世界世直し行脚の旅を始めた。

道中、様々な出会いと別れを繰り返し、異世界に蔓延る悪党どもを成敗していく深澄一行。

さらに、女神の気まぐれで巻き込まれた魔族との戦争も乗り越えて、彼らの旅は学園中立都市・ロッツガルド、そしてまだ見ぬ2人の勇者のもとへと続いていく!

神と人族から見捨てられた男の異世界世直しファンタジー第二幕、堂々開幕!

主題歌情報

第1クール

・OPテーマ:須田景凪「ユートピア」

・EDテーマ:伊東健人「My Factor」

第2クール

・OPテーマ:syudou「リヴァーサル」

・EDテーマ:前田佳織里「常識外れヒューマン」

©あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中第二幕製作委員会

TVアニメ『月が導く異世界道中 第二幕』公式サイト

https://tsukimichi.com

前田佳織里オフィシャルサイト

https://maedakaori.jp/