ゾイド40周年企画で「北斗の拳」とコラボ!? 「北斗の拳×ZOIDS ワイルドライガー黒王号」が近日予約開始
【北斗の拳×ZOIDS ワイルドライガー黒王号】
発売日・価格：未定
発売日・価格：未定
タカラトミーは、ムービングキット「北斗の拳×ZOIDS ワイルドライガー黒王号」を近日予約開始する。発売日と価格は未定。
本製品は、「ゾイド」シリーズの40周年を記念した「40TH ANNIVERSARY」のコラボ企画「ZOIDS Collaboration」より、2023年に40周年を迎えたマンガ「北斗の拳」とのコラボレーション商品として、拳王・ラオウの愛馬・黒王号をイメージしたカラーリングのワイルドライガーを商品化する。
今回製品画像が初公開され、近日予約開始を予定している。
ZOIDS 40TH ANNIVERSARY- ゾイド【公式】 (@zoids_official) April 24, 2024
ZOIDS Collaboration
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北斗の拳×ZOIDS
ワイルドライガー黒王号
近日予約開始予定
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