【北斗の拳×ZOIDS ワイルドライガー黒王号】
発売日・価格：未定

　タカラトミーは、ムービングキット「北斗の拳×ZOIDS ワイルドライガー黒王号」を近日予約開始する。発売日と価格は未定。

　本製品は、「ゾイド」シリーズの40周年を記念した「40TH ANNIVERSARY」のコラボ企画「ZOIDS Collaboration」より、2023年に40周年を迎えたマンガ「北斗の拳」とのコラボレーション商品として、拳王・ラオウの愛馬・黒王号をイメージしたカラーリングのワイルドライガーを商品化する。

　今回製品画像が初公開され、近日予約開始を予定している。