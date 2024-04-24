４月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス２３、予想外の悪化＝ロンドン為替



４月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス２３と前回のマイナス１８から悪化。市場予想はマイナス１６だった。１月以来の低水準。ただ、内訳はまちまち。最終在庫がマイナス１と前回のプラス１２から落ち込んだ。一方、平均販売価格はプラス２７と前回のプラス２１から上昇した。輸出受注指数はマイナス２３と前回のマイナス２９からやや改善した。ポンド相場は引き続き本日の安値圏で推移しているが、指標後の反応はあまりみられていない。



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