LUNA SEAが、結成35周年イヤーを記念して開催する全国ホールツアーの第三弾として、<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 3->の開催スケジュールとコンセプトを発表した。既にアナウンスされている全国ツアー<EPISODE 1 / EPISODE 2>に続く、最終章<EPSODE 3>では、メジャーデビューからのアルバム6作品『IMAGE』『EDEN』『MOTHER』『STYLE』『SHINE』『LUNACY』の再現ライヴに加え、<LUNACY黒服限定GIG>が開催される。

■<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 3->

2024年9月14日(土)

[茨城]水戸市民会館 グロービスホール

LUNACY 黒服限定GIG

開場17:00/開演18:00



2024年9月16日(月・祝)

[山梨]YCC県民文化ホール (山梨県立県民文化ホール)

SHINING BRIGHTLY

開場17:00/開演18:00



2024年9月22日(日)

[愛知]名古屋国際会議場 センチュリーホール

BRAND NEW CHAOS

開場17:00/開演18:00



2024年9月23日(月・祝)

[愛知]名古屋国際会議場 センチュリーホール

LUNACY 黒服限定GIG

開場16:00/開演17:00



2024年10月4日(金)

[三重]三重県総合文化センター 大ホール

IMAGE or REAL

開場17:30/開演18:30



2024年10月6日(日)

[栃木]宇都宮市文化会館 大ホール

SEARCH FOR MY EDEN

開場17:00/開演18:00



2024年10月11日(金)

[福島]いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

LUNACY 黒服限定GIG

開場17:30/開演18:30



2024年10月15日(火)

[埼玉]大宮ソニックシティ 大ホール

SHINING BRIGHTLY

開場17:30/開演18:30



2024年10月16日(水)

[埼玉]大宮ソニックシティ 大ホール

BRAND NEW CHAOS

開場17:30/開演18:30



2024年10月25日(金)

[岩手]さくらホールfeat.ツガワ 大ホール

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

開場17:30/開演18:30



2024年10月26日(土)

[青森]リンクステーションホール青森

UN ENDING STYLE

開場17:00/開演18:00



2024年11月14日(木)

[神奈川]神奈川県民ホール 大ホール

EPISODE3 -FINAL- 黒服限定GIG DAY1

開場17:30/開演18:30



2024年11月15日(金)

[神奈川]神奈川県民ホール 大ホール

EPISODE3 -FINAL- 黒服限定GIG DAY2

開場17:30/開演18:30



▼チケット

4/26(金)18:00よりオフィシャルファンクラブ「SLAVE」にてチケット最速先行受付スタート

▶新規ご入会はこちら

https://www.lunasea-slave.jp/

▶<EPISODE 3>公演詳細はこちら

https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20240424

<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 2->

2024年7月27日(土)

[新潟] 新潟県民会館

IMAGE or REAL

開場17:00/開演18:00



2024年7月28日(日)

[新潟] 新潟県民会館

SEARCH FOR MY EDEN

開場16:00/開演17:00



2024年8月3日(土)

[石川] 本多の森 北電ホール

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

開場17:00/開演18:00



2024年8月4日(日)

[富山] オーバード・ホール 大ホール

UN ENDING STYLE

開場17:00/開演18:00



2024年8月10日(土)

[広島] 上野学園ホール

IMAGE or REAL

開場17:00/開演18:00



2024年8月11日(日)

[広島] 上野学園ホール

SEARCH FOR MY EDEN

開場16:00/開演17:00



2024年8月18日(日)

[大阪] フェスティバルホール

IMAGE or REAL

開場17:00/開演18:00



2024年8月19日(月)

[大阪] フェスティバルホール

SEARCH FOR MY EDEN

開場17:00/開演18:00



2024年8月24日(土)

[東京] 東京ガーデンシアター

IMAGE or REAL

開場17:00/開演18:00



2024年8月25日(日)

[東京] 東京ガーデンシアター

SEARCH FOR MY EDEN

開場16:00/開演17:00



2024年8月31日(土)

[北海道] 札幌文化芸術劇場 hitaru

EPISODE 2 -FINAL- DAY1

開場17:00/開演18:00



2024年9月1日(日)

[北海道] 札幌文化芸術劇場 hitaru

EPISODE 2 -FINAL- DAY2

開場16:00/開演17:00



2/26(月)18:00よりオフィシャルファンクラブ「SLAVE」にてチケット最速先行受付スタート

これからのご入会でもお申込み可能です

「SLAVE」ご入会はこちら

https://www.lunasea-slave.jp/

<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 1->

2024年5月25日(土)

[神奈川]相模女子大学グリーンホール 大ホール ※「SLAVE」会員限定公演

SHINING BRIGHTLY

開場17:00/開演18:00



2024年5月26日(日)

[神奈川]相模女子大学グリーンホール 大ホール

BRAND NEW CHAOS

開場16:00/開演17:00



2024年6月1日(土)

[宮城]仙台サンプラザホール

SHINING BRIGHTLY

開場17:00/開演18:00



2024年6月2日(日)

[宮城]仙台サンプラザホール

BRAND NEW CHAOS

開場16:00/開演17:00



2024年6月7日(金)

[群馬]高崎芸術劇場 大劇場

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

開場17:30/開演18:30



2024年6月9日(日)

[千葉]市川市文化会館 大ホール

UN ENDING STYLE

開場17:00/開演18:00



2024年6月14日(金)

[高知]高知県立県民文化ホール オレンジホール

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

開場17:30/開演18:30



2024年6月16日(日)

[香川]レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール

UN ENDING STYLE

開場17:00/開演18:00



2024年6月21日(金)

[滋賀]滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

開場17:30/開演18:30



2024年6月22日(土)

[岐阜]長良川国際会議場 メインホール

UN ENDING STYLE

開場17:00/開演18:00



2024年6月29日(土)

[兵庫]神戸国際会館 こくさいホール

SHINING BRIGHTLY

開場17:00/開演18:00



2024年6月30日(日)

[兵庫]神戸国際会館 こくさいホール

BRAND NEW CHAOS

開場16:00/開演17:00



2024年7月6日(土)

[福岡]福岡サンパレス ホテル&ホール

SHINING BRIGHTLY

開場17:00/開演18:00



2024年7月7日(日)

[福岡]福岡サンパレス ホテル&ホール

BRAND NEW CHAOS

開場16:00/開演17:00



2024年7月13日(土)

[沖縄]沖縄コンベンションセンター 劇場

EPISODE 1 -FINAL- DAY1

開場17:00/開演18:00



2024年7月14日(日)

[沖縄]沖縄コンベンションセンター 劇場

EPISODE 1 -FINAL- DAY2

開場16:00/開演17:00



チケット・オフィシャルWEB先行受付中

受付サイト:http://r.y-tickets.jp/lunasea2401_hp

※受付期間:3/3(日)23:59まで

関連リンク

◆LUNA SEA オフィシャルサイト

◆LUNA SEA オフィシャルTwitter

◆LUNA SEA オフィシャルInstagram

◆LUNA SEA オフィシャルFacebook

◆LUNA SEA オフィシャルYouTubeチャンネル

結成当時の表記である“LUNACY”名義での黒服限定GIGは、インディーズ時代の楽曲を中心としたコンセプトライヴとなるもの。2022年12月のさいたまスーパーアリーナ2days公演<LUNA SEA 黒服限定GIG 2022 LUNACY>が瞬く間にソールドアウトを記録したように、ファン必見のキラーコンテンツでもある。<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA>は、<EPISODE 1 / EPISODE 2>、そして<EPSODE 3>を通して、1989年の結成当時から2000年の“終幕”に至るまで、LUNA SEAの全時代を一息に駆け抜ける前代未聞のツアーとして届けられるかたちだ。<EPISODE 3>のチケット「SLAVE」最速先行受付は4月26日(金)18:00よりスタートする。なお、5月29日(水)のバンド結成記念日には、カルッツかわさきにて、オフィシャルファンクラブSLAVE会員限定イベント<LUNA SEA 35th Anniversary MEMORIAL TALK & UNPLUGGED SESSION>の開催も決定した。同イベントは結成35周年を迎えるその日に、メンバー5人からここまで共に歩んできたSLAVEへ、感謝の気持ちを伝えるアンプラグドセッションが予定されているとのことだ。