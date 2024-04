白濱亜嵐がALAN SHIRAHAMA名義での12ヶ⽉連続リリース作品第4弾「Reaching For The Sky」(読み:リーチング フォー ザ スカイ)を、4⽉26⽇にリリースすることが決定した。第4弾の今作は、昨年12月にリリースされたソロデビューデジタルEP『null』に収録の「Unstoppable」に続く、コペンハーゲンのチームとの共作。今までのスタイルであるBASSミュージックとは少し路線を変え、王道EDMであるキラキラしたよりテクノやトランスよりなハウスミュージックである「Progressive House」にトライした楽曲になっている。

リリース情報



4th Digital Single「Reaching For The Sky」2024年4月26日(金)リリース各国0:00〜配信開始(LDH Records)【Streaming & Download】https://lnk.to/alan-reachingforthesky【ミュージックカード】2024年4月26日(金)発売・XNLD-10208:¥550(税抜\500)収録曲:Reaching For The Sky▼ミュージックカードご予約はこちらEXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUB CD・DVD SHOP (mu-mo SHOP)https://shop.mu-mo.net/svtop/special/etf/index.html?jsiteid=EFSLDH official mobile CD/DVD SHOPhttps://m.tribe-m.jp/static/shop/exile-ldh-shop/indexCLプレミアム OFFICAL CD/DVD SHOPhttps://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=CLMS&artist_id=ALSRHmu-mo SHOPhttps://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?artist_id=ALSRH▼リリース記念キャンペーン・楽曲シェア キャンペーンhttps://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=46940・iTunes/レコチョク ダウンロードキャンペーンhttps://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=46941・LINE MUSIC 再生回数キャンペーンhttps://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=46942・12ヶ月連続リリース ダウンロードキャンペーンhttps://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=46943