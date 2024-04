ファミリーマートに設置されている、コーヒーマシンのミルクで作る「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズに「ゴディバ」監修のフラッペが2024年も登場!

エグゼクティブシェフ・ショコラティエ/パティシエのヤニック・シュヴォロー氏が監修した「ゴディバ監修チョコレートフラッペ」と「ゴディバ監修ホワイトチョコレートストロベリーフラッペ」が販売されます☆

ファミリーマート「ゴディバ監修チョコレートフラッペ/ゴディバ監修ホワイトチョコレートストロベリーフラッペ」

発売日:2024年4月30日(火)※数量限定

価格:各460円(税込)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートの「FAMIMA CAFÉ」フラッペシリーズとして2021年から期間限定で販売されている人気ドリンク「ゴディバ監修チョコレートフラッペ」

4年目となる2024年は、ファミマフラッペ史上、カカオ分が最も多く濃厚なチョコレート味に仕上げられた「ゴディバ監修チョコレートフラッペ」が登場します。

さらに新フレーバーとして、甘酸っぱいストロベリーソースがアクセントになった「ゴディバ監修ホワイトチョコレートストロベリーフラッペ」もラインナップ。

濃厚なチョコレート感が手軽に味わえるゴディバ監修のフラッペは、日常の「プチ贅沢」にもおすすめです☆

ゴディバ監修チョコレートフラッペ

フラッペ史上最も多くのカカオ分を配合し、濃厚な味わいに仕上げられた「ゴディバ監修チョコレートフラッペ」

3種類のベルギー産チョコレートを使用した深みのある味わいのチョコレート味のかき氷に、チョコレートチップ、粒チョコレートを配合したチョコレート尽くしのフラッペです。

チョコレートチップや粒チョコレートの食感も楽しめます。

ゴディバ監修ホワイトチョコレートストロベリーフラッペ

程よい酸味のハーモニーが味わえる「ゴディバ監修ホワイトチョコレートストロベリーフラッペ」

ココアバターをベースにしたミルキーでコクのあるホワイトチョコレート味のかき氷に、ホワイトチョコレートチップ、ストロベリーソースを配合したフラッペです。

ストロベリーソースは果肉感を残したフレッシュな味わいに仕上げられています。

ゴディバ エグゼクティブシェフ・ショコラティエ/パティシエ ヤニック・シュヴォロー氏

南フランス生まれのヤニック・シュヴォロー氏。

フランス国内の有名パティスリーやミシュランの星付きレストラン、ヨーロッパの5つ星高級ホテルなどで14年以上経験を積んだのち、拠点を日本へ移し、東京の様々なガストロノミーレストランでの仕事に従事されました。

2010年にゴディバ ジャパンへ入社。

以来、チョコレート、アイスクリーム、生ケーキ、焼き菓子などの製品開発に携わっています。

ファミマのアプリ「ファミペイ」ギフトコードキャンペーン

クーポン発券期間:2024年5月7日(火)〜5月20日(月)

クーポン利用期間:2024年5月7日(火)〜5月27日(月)

ファミマのアプリ「ファミペイ」で使えるギフトコードキャンペーンを実施。

対象商品を買うとレシートにファミペイギフトコードが印字され、ファミペイで読み込むとフラッペ全品に使える、100円引きファミペイクーポンがもらえます。

ゴディバ監修の「チョコレートフラッペ」に、濃厚「チョコレート」に加え、甘酸っぱい「ホワイト」が仲間入り。

ファミリーマートにて2024年4月30日より販売が開始される「ゴディバ監修チョコレートフラッペ」と「ゴディバ監修ホワイトチョコレートストロベリーフラッペ」の紹介でした☆

