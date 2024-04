最大85％オフ「セガ ゴールデンウィークセール」開催中！今年発売の話題作「ペルソナ３ リロード」が初セール！

セガは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部 PS5/PS4/Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別 価格にて販売する「セガ ゴールデンウィークセール」が開催中だ。

「龍が如く8」、「Football Manager(フットボールマネージャー)2024」、アトラスの「ペルソナ3 リロード」が家庭用ゲーム機向けセールに初登場。 再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG「龍が如く8」は30%オフとなる。世界的に人気の「Football Manager(フットボールマネージャー)」シリーズ20周年記念タイトル「FM24」は34%オフとなっている。オリジナルのよさをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした「ペルソナ3 リロード」は最大25%オフの特別価格にて販売中だ。ほかにも人気タイトルや話題作がラインアップされている。 セール終了日はPlayStationStoreが5月8日(水)で、ニンテンドーeショップは5月7日(火)となる。 ダウンロード版セール特設サイト オススメゲーム PS5/PS4 「龍が如く8」

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000067755.html PSストア:https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP0177-PPSA15760_00-FM24EU0000000000 PS5/PS4/Switch「ソニックスーパースターズ」

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000050876.html PSストア:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06890_00-SONICORION000000 PS5/PS4/Switch「ぷよぷよ テトリス2」

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000029306.html PSストア:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA01530_00-TENPEXTENPEX0000 PS5/PS4「ペルソナ3 リロード」

PSストア:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0005-PPSA07651_00-APPLICATION00000

