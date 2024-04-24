最大85％オフ「セガ ゴールデンウィークセール」開催中！今年発売の話題作「ペルソナ３ リロード」が初セール！

セガは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部 PS5/PS4/Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別 価格にて販売する「セガ ゴールデンウィークセール」が開催中だ。

「龍が如く８」、「Football Manager（フットボールマネージャー）2024」、アトラスの「ペルソナ３ リロード」が家庭用ゲーム機向けセールに初登場。 再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という２人の主人公が繰り広げる大作RPG「龍が如く８」は30％オフとなる。世界的に人気の「Football Manager（フットボールマネージャー）」シリーズ20周年記念タイトル「FM24」は34％オフとなっている。オリジナルのよさをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした「ペルソナ３ リロード」は最大25％オフの特別価格にて販売中だ。ほかにも人気タイトルや話題作がラインアップされている。

セール終了日はPlayStationStoreが5月8日（水）で、ニンテンドーeショップは5月7日（火）となる。

オススメゲーム

PS5/PS4 「龍が如く８」

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PSストア：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06433_00-LIKEADRAGON80000

PS5 「Football Manager 2024 Console」Switch 「Football Manager 2024 Touch」

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000067755.html

PSストア:https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP0177-PPSA15760_00-FM24EU0000000000

PS5/PS4/Switch「ソニックスーパースターズ」

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000050876.html

PSストア:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06890_00-SONICORION000000

PS5/PS4/Switch「ぷよぷよ テトリス２」

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000029306.html

PSストア:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA01530_00-TENPEXTENPEX0000

PS5/PS4「ペルソナ３ リロード」

PSストア:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0005-PPSA07651_00-APPLICATION00000