Wanna One出身キム・ジェファン、7thミニアルバム「I Adore」のトラックリストを公開…タイトル曲は「Amaid」

Wanna One出身のキム・ジェファンが、自分だけのカラーを表現した音楽でカムバックする。キム・ジェファンは本日(24日)、公式アカウントを通じて7thミニアルバム「I Adore」のトラックリストを公開した。今回のアルバムにはタイトル曲である「Amaid」をはじめ、「What」「Truth or Dare」「Leave me alone」「For your soul」「Ponytail」まで、計6曲が収録された。

特にキム・ジェファンは、タイトル曲のほか、収録曲全曲の作曲と作詞にも参加した。それだけでなく、タイトル曲「Amaid」のプロデューサーには、若い感覚はもちろん、大衆性まで兼備したDynamic DuoとPadiが参加し、完成度を高めた。「I Adore」は、キム・ジェファンが1月に発売したシングル「Ponytail」以来、約4ヶ月ぶりに発表するアルバムだ。ファンを愛する気持ちを音楽全般に盛り込み、これまで一緒に歩いてきてくれたファンへのメッセージを込めた。先立ってキム・ジェファンは、今回のアルバムの雰囲気を確認することができるカムバックポスターとプロモーションスケジュールを公開し、注目を集めた。トラックリストの公開でニューアルバムに対する期待を高めた彼は、引き続き様々な予告コンテンツを通じてカムバックを着実に盛り上げていく予定だ。彼は7thミニアルバム「I Adore」の発売を控え、4月27日にソウル龍山(ヨンサン)区ブルースクエアマスターカードホールにて、2024ファンコンサート「WIND TALE」を開催する。