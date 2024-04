4月24日より開催

「サカつくRTW」×TVアニメ「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の即戦力で登場する「SPRING SELECTION FES」を4月24日より開催している。

また、TVアニメ「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」とコラボした特別なイベント「キャプテン翼コラボワールドツアー」も同日より実施している。

★5選手はレベルMAXで登場!「SPRING SELECTION FES」開催

【TVアニメ「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」×「サカつくRTW」コラボPV】

「SPRING SELECTION FES」では、★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の即戦力で登場。特典付きスカウトでは、10連スカウトを2,000GBで引くことができ、STEP2・4・6・8・10の特別獲得枠は★5選手を確定で1人入手できる。

特典付きスカウト

開催期間:4月24日 ~ 5月1日 10時59分

★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の即戦力で登場する特典付きの特別なスカウト。STEP1~10の各ステップを2,000GBで引くことができ、STEP2・4・6・8・10では、★5選手1人を確定で入手できる。また、すべてのステップで特典アイテムが付く。通常枠の★5選手の出現確率は10%。

「SPRING SELECTION FES」の特典付きスカウト

通常版スカウト

開催期間:4月24日 ~ 5月1日 10時59分

★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の即戦力で登場する。★5選手の出現確率は10%。

「SPRING SELECTION FES」の通常版スカウト

コラボ虹アクセサリー登場!「キャプテン翼コラボワールドツアー」開催

開催期間:4月24日 ~ 5月8日 10時59分

「キャプテン翼コラボワールドツアー」では、期間中、難易度「ノーマル」の各試合に設定されている全ミッションコンプリートで「500GB(無償)」を、「ハード」の全ミッションコンプリートで「監督スカウトチケット」×3を、「ベリーハード」では「能力UP極秘練習」×1を獲得できる。

コラボ虹アクセサリー登場!「キャプテン翼コラボワールドツアー」

また、難易度「ベリーハード」の各ステージでは、選手の能力をアップさせるアクセサリーを入手可能。最終ステージでは、「キャプテン翼」コラボの虹アクセサリーが手に入るほか、過去に登場したワールドツアー限定の金アクセサリー「五点形」と「勇圧」も再登場する。

イベントチケットで回せる「BOXスカウト」では、「6th Anniversary キャプテン翼 SCOUT」スペシャルログインボーナスの4選手から選ばれた「大空 翼」や「日向小次郎」に加え、「石崎 了」や「若林源三」、「岬 太郎」の5人を獲得できる。

「WORLD TOUR BOXスカウト」

開催期間:4月24日 ~ 5月15日 10時59分

ワールドツアーイベントで集めた「イベントチケット」で「BOXスカウト」を回すと、イベント限定★4選手や覚醒コーチ、移籍特訓チケットなど、さまざまな報酬を獲得できる。

「ワールドツアー特別ミッション」

デイリーミッション開催期間:4月25日 4時 ~ 5月8日 3時59分

期間中1回限定ミッション開催期間:4月24日 ~ 5月8日 10時59分(初回達成時のみ)

期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションが開催される。「デイリーミッション」では、「GB(無償)」や「資金」などを1日1回もらうことができる。

また「期間中1回限定ミッション」では、「キャプテン翼コラボワールドツアー」で特定の試合数を達成するごとに、「能力UP極秘練習」に加え、「キャプテン翼コラボユニフォーム:イングランド」や「キャプテン翼コラボユニフォーム:ドイツ」といった「キャプテン翼」コラボアイテムを獲得できる。

(C)高橋陽一/集英社・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編製作委員会

(C)SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.