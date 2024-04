櫻坂46の田村保乃が、5月2日(木)発売の『blt graph.』vol.101(東京ニュース通信社)の表紙・巻頭に登場する。【写真】息遣いまで聞こえそう…田村保乃の『blt graph』掲載カット【7点】約1年半振り、自身3度目の表紙登場となる田村保乃。櫻坂46の二期生として活動しながら『VOCE』レギュラーモデルとしても注目を集めている。今回のグラビアはリアルな生活感のあるアメリカンテイストのスタジオで撮影。スタイリッシュなデニムのセットアップや、ベビーピンクのサテンルームウェア、レモンのプリントが目を引くクールなトップスなどファッショナブルな5パターンもの展開を準備。田村の美しさ、可愛らしさ、艶っぽさ、格好良さなど、あらゆる魅力をこれまでにない切り口で掘り下げている。グラビア全編を通して、息遣いが聞こえてくるような彼女の表情にもぜひ注目してほしい。

さらに大ボリュームの1万字インタビューでは開催中のツアー「4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?-」や、追加公演である東京ドーム公演に対するリアルな心情を語っている。また、櫻坂46三期生連続グラビア企画「Begin To Bloom」第11回には小島凪紗が登場。今回は「彼女感」 をテーマに撮影。小島が持つ親近感のある可愛らしさや、思わず愛おしくなってしまう無防備な表情を切り取った。そのほか同誌には、工藤唯愛(僕が見たかった青空)、高鶴桃羽、麻生果恩、ALLY (WHITE SCORPION)らが登場する。