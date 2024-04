&TEAM、1stシングル「五月雨（Samidare）」トラックリスト＆音源の一部を公開

&TEAMがニューシングルのトラックリストと音源の一部を公開した。&TEAMは本日(24日)、公式SNSを通じて1stシングル「五月雨(Samidare)」のトラックリストを公開した。トラックリストには、散った桜の花びらを撮った写真や、数枚のはがきが収められ、はがきの中にはタイトル曲「Samidare」を含む3曲の曲名と楽曲制作に参加した作家の名前が記された。

トラックリストによると、ニューシングルには、タイトル曲「Samidare」をはじめ「Scar to Scar」「君にカエル(Maybe)」が収録される。前作と同様に、今回も世界的なミュージシャンたちが楽曲制作に参加し、&TEAMの新しい物語をサポートした。タイトル曲「Samidare」は、グループの誕生から携わっている総括プロデューサーのバン・シヒョク議長、Soma Genda、Slow Rabbit、多様なジャンルのK-POPヒット曲を作曲したDaniel Kimなどがタッグを組んで制作された。「Scar to Scar」には、スウェーデン出身の作曲家OLLIPOPとBTS(防弾少年団)、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPENなどHYBE LABELSのアーティストをはじめ、多数のK-POPアーティストとコラボしたRyan Lawrieなどが参加した。さらに、Soma Gendaをはじめ、J-POPヒットメーカーのYUUKI SANO、BTSの「Lights」をはじめ、数々のK-POP、J-POPアーティストの楽曲制作に携わってきたYoshi、そしてBTS「Boy With Luv」を手掛けたLindgrenなど錚々たるミュージシャンが参加した。&TEAMは、トラックリストと共に、新曲の一部が盛り込まれたトラックサンプラー3本を公開した。曲のタイトルを表記せず、それぞれA、B、Cと命名された映像は、パソコンの壁紙を背景にはがき、線路、桜の花びらなどの写真で構成されている。叙情的なメロディーで余韻を残したAの映像を皮切りに、強烈なロックサウンドが印象的なB、切なさと共に希望に満ちた雰囲気が盛り込まれたCまで公開され、世界中のファンの好奇心を刺激した。5月8日に発売される「Samidare」は、新シリーズのスタートを知らせるアルバムだ。彼らは「First Howling」シリーズを終え、春夏秋冬を背景に新しい物語を繰り広げる。「5月頃にやってくる早い梅雨」という意味の「Samidare」は、四季の物語の最初の章である「春」を描く。