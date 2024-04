ベネリックが展開するアメリカン雑貨のような首振り人形シリーズ「Shaky!」に、映画『グレムリン』のギズモがやってきた。劇中の可愛らしいギズモの姿がお手軽な手のひらサイズで楽しめちゃいます。『グレムリン』は 1984年に公開され、今年公開40周年を迎える大ヒットファンタジー映画。不思議な動物「モグワイ」を手に入れた発明家ペルツァーは、その生き物を息子へのクリスマスプレゼントとして贈る。ふわふわで大きな目が可愛い「モグワイ」にはルールがあって、水に濡らさないこと、太陽光線に当てないこと、真夜中すぎにエサを与えないこと。この三つの誓いを破ると、なんと怪物「グレムリン」へと増殖してしまうという。うっかり誓いを破ってしまったことにより、街中に「グレムリン」が溢れかえってしまい……!

このたび、本作で活躍する「ギズモ」と名付けられた愛らしく賢いモグワイが、アメリカンヴィンテージ雑貨をイメージしたバブルヘッドドール(首振り人形)シリーズであるカプセルトイ「Shaky!」に新登場!細部まで造形や色彩にこだわって作られた全5種類のギズモの姿はとにかく可愛すぎ♪ポップコーンを持っていたり、鞄から頭を出していたり、大きな瞳でこちらを見つめる姿……。ギズモの可愛さがギュッと詰め込まれている上に、首振り人形なので頭が動くんです!サイズは各全高45〜50mmほど。並べてコレクションするのにもちょうどいいサイズ感。2024年4月下旬より順次カプセルトイ自販機に導入されていくので、作品をご存知の方もそうでない方も、ギズモの愛らしさにぜひメロメロになってみてくださいね♪GREMLINS and all related characters and elements (C) &(TM)Warner Bros. Entertainment Inc.(s24)