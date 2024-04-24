【mono 4巻】
4月25日 発売
価格：990円

　芳文社より4月25日に発売されるマンガ「mono 4巻」の店舗別特典が公開された。

　今回「mono」原作者・あｆろ氏のXアカウントにて、4月25日発売の「mono 4巻」に付属する特典一覧が公開された。ビジュアルボードやクリアファイル、イラストカードなどが特典として付属するほか、一部店舗などではアクリルプレートやアクリルスタンドが付属する限定版も販売している。

アニメイト

限定特典「A4サイズリバーシブルビジュアルボード」

アニメイト限定セット「アクリルプレート」

価格：2,750円

□アニメイト「mono(4) アニメイト限定セット」のページ

ゲーマーズ

限定特典「オリジナルイラストカード」

ゲーマーズ限定セット「オリジナルアクリルフィギュア」

価格：2,530円

□ゲーマーズ「mono(4) ゲーマーズ限定セット」のページ

メロンブックス

限定特典「クリアファイル」

メロンブックス限定版「アクリルスタンド」

価格：2,750円

□メロンブックス「mono 4『アクリルスタンド付きメロンブックス限定版』」のページ

川窪書店

書店オリジナルセット「カラーポストカード」

価格：1,290円

各書店共通特典

メッセージペーパー

(C)あｆろ / 芳文社