「mono」最新刊4巻の書店別特典が公開！ 「アクリルプレート」などが付属する店舗限定版も登場4月25日発売
【mono 4巻】
4月25日 発売
価格：990円
4月25日 発売
価格：990円
芳文社より4月25日に発売されるマンガ「mono 4巻」の店舗別特典が公開された。
今回「mono」原作者・あｆろ氏のXアカウントにて、4月25日発売の「mono 4巻」に付属する特典一覧が公開された。ビジュアルボードやクリアファイル、イラストカードなどが特典として付属するほか、一部店舗などではアクリルプレートやアクリルスタンドが付属する限定版も販売している。
アニメイト
限定特典「A4サイズリバーシブルビジュアルボード」
アニメイト限定セット「アクリルプレート」価格：2,750円
□アニメイト「mono(4) アニメイト限定セット」のページ
ゲーマーズ
限定特典「オリジナルイラストカード」
ゲーマーズ限定セット「オリジナルアクリルフィギュア」価格：2,530円
□ゲーマーズ「mono(4) ゲーマーズ限定セット」のページ
メロンブックス
限定特典「クリアファイル」
メロンブックス限定版「アクリルスタンド」価格：2,750円
□メロンブックス「mono 4『アクリルスタンド付きメロンブックス限定版』」のページ
川窪書店
書店オリジナルセット「カラーポストカード」価格：1,290円
☘️ #mono ④巻 &アニメ化決☘️- 川窪書店(かわくぼしょてん) (@kawakubo_shoten) April 17, 2024
4/25 発売 当店ｵﾘｼﾞﾅﾙ企画
ｶﾗｰﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ付(1,290円)
同時ｽﾀｰﾄで
①②③巻にはｿﾚｿﾞﾚのｲﾗｽﾄｶｰﾄﾞを
ご用意(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ)✨
やる事遅くてまだ悪戦苦闘中のため絵柄🆙できませんが…💦おたのしみに😊✨#川窪書店 pic.twitter.com/LV0psdPiS1
各書店共通特典
メッセージペーパー
mono最新第4巻は明日発売です。遅まきながら書店さん特典まとめました…！ご購入の参考にしていただければ幸いです。 pic.twitter.com/wtnSYg6lpn- あｆろ【公式】 (@afro_2021) April 24, 2024
(C)あｆろ / 芳文社