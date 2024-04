進化し続ける「打ちたて・切りたて・湯がきたて」の“3たて”うどんは、大阪・寝屋川市にあった！

食べロググルメ著名人・門上武司さんがお気に入りの推し麺をご紹介。今回訪れたのは、京阪電鉄・香里園駅近くにある「上を向いて」。小麦の風味、歯を押し返す弾力が楽しめる「ざるうどん」を紹介する。

〈これが推し麺!〉

ラーメン、そば、うどん、焼きそば、パスタ、ビーフン、冷麺など、日本人は麺類が大好き! そんな麺類の中から、「これぞ!」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。そのこだわりの材料や作り方、深い味わいの秘密に迫る。

今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・門上武司さんが教えてくれた京阪電鉄・香里園駅近くにある「上を向いて」。小麦の風味、歯を押し返す弾力が楽しめる「ざるうどん」を紹介する。

教えてくれる人

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

並んででも食べたい、フレッシュなうどん

大阪・寝屋川市。京阪電鉄「香里園駅」から数分歩けば、路地にある行列に出会う。ここが「手打ちうどん 上を向いて」だ。飲食店の多い商店街エリアの中でも、ひときわにぎわっている。

内観

主人は宅島愛弥さん。長崎県出身で、元々はサラリーマンだったが、「突然“うどん”の文字が降ってきて、うどん職人になることを決めた」というユニークな経歴を持つ。香川県の大学に通っていたころの先輩の縁で、さぬき市にある「讃岐手打生うどん 八十八庵」で2年半修業。2016年に独立した。

主人・宅島愛弥さん

“うどんは生き物”をモットーに、「打ちたて、切りたて、湯がきたて」というフレッシュなうどんを心掛ける。注文が入ると生地をのばして、切り、打つという、宅島さんの流れるような無駄のない動きは見事だ。「これらの作業の往復は、時間との闘いでもあって、突き詰めていくと面白いですよ」

門上さん

大阪のうどん界を引っぱる木田武史さんのおすすめで訪問しました。うどんのコシとは、このことかと再確認しました。

これが「ざるうどん」の作り方!

「粉のロットや天候などで、その日その日の状態は異なりますが、コシともちもち感が両立し、麺線のキレイな麺を意識しています」と宅島さんは話す。

団子にして4〜6時間寝かせた生地をまずは手でひろげる。小麦粉は、さぬきうどんのために生まれた小麦、香川県産「さぬきの夢」を100%使用

麺棒を使い、生地を丁寧にのばしてゆく

4つ折りにする

麺を切っていく。「さぬきの夢」は麺線の状態では10分程度しかもたないからこそ「打ちたて・切りたて・湯がきたて」を心掛ける

大鍋で約15分湯がく

麺の手ざわりで湯がき具合を確認

水でしめる。ざるに盛って、つゆやネギを添える

これが門上さんおすすめの「ざるうどん」!

エッジの立った、つややかで美しい麺。ざるうどん(平日730円)は、麺のコシと小麦のうまみがしっかりと伝わってくる。するすると食せるなめらかさもあり、九州の醤油を使ったやや甘めのつゆとも好相性だ。つゆは氷砂糖を使ったかえしに、道南産真昆布、伊吹島産のいりこ、鯖節、うるめ節を使っただしを合わせている。

「ざるうどん」平日730円

なめらかなうどん

門上さん

コシとは単に歯を入れたときに硬いというだけでなく、最初は歯を押返す力があるかどうか。ゆっくりと歯が入ってゆき、それにつれて小麦粉の味わいを大きく感じられました。つゆの甘さ、うまみ、辛さ、どの味わいにもとがったところがなく、うどんをやさしく包みこんでいます。

かしわ天も必食!

宮崎県産の若鶏を使用し、あおさをまとった胸肉ともも肉の両方が味わえる。低めの温度で揚げているためか、驚くほどジューシーで、塩コショウとシンプルな味付けもうどんを邪魔しないおいしさだ。

ハーフかしわ天(270円)

門上さん

かしわの天ぷらが秀逸。ふんわりした衣の中にある、かしわ自体のやわらかさと味わいに驚きました。うまみの液体が口の中ににじんでいくようです。

変わりつつ、価値を上げ続けたい

宅島さんは、福岡県産チクゴイズミ、群馬県産つるの風など国内各地の小麦粉を使い、現状に満足せず、新しいものを追求し、研究を重ねている。「今も行列が絶えないのはありがたいことですが、大阪1位、全国でも名前が出るようになりたいですね。そのために、守るものは守りつつ、変わっていくことでも常にこの店の価値を上げ続けたいですね」と語った。

外観

<店舗情報>◆上を向いて住所 : 大阪府寝屋川市香里南之町34-5TEL : 050-5316-2341

※価格は税込。

撮影:東谷幸一

取材、文:木佐貫久代

