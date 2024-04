ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、すべての大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2024(サンクス・ラブ・マンス 2024)」を期間限定で開催。

お母さんやお父さんはもちろん、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝えるための感謝月間です☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Thanks Love Month 2024(サンクス・ラブ・マンス 2024)」

開催期間:2024年5月9日(木)〜6月16日(日)

2022年に初めて開催された、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「Thanks Love Week(サンクス・ラブ・ウィーク)」

1週間限定での期間限定開催にも関わらずパーク内外で大きな話題を呼び、2023年には約1ヶ月にわたる「サンクス・ラブ・マンス」としてパワーアップしました。

そんな「サンクス・ラブ・マンス」が、2024年も開催されます!

期間中、パーク内では2023年も好評を得た“ありがとう”の気持ちを後押しする特別グリーティングやオリジナル・ステッカーの配布も実施。

新たな企画として、パークから全国へ“感謝”と“愛”を拡げる機会として特別企画「Thanks Love Flower Shop(サンクス・ラブ・フラワーショップ) 〜ありがとうに、きっかけを〜」も開催されます。

大切な人へ伝えたい“感謝”や“愛”の気持ちを全国から募集し、当選された方へとびきりの演出で“ありがとう”を伝えるお手伝いをしてくれるスペシャル企画です☆

期間限定「サンクス・ラブ・グリーティング」開催

開催場所:エントランス付近、キャノピー下など

パークの仲間たちがゲストの気持ちを後押しする、体験すれば「ありがとう」を伝えたくなるスペシャル・グリーティングを期間限定で実施。

イベント期間だけの花束のプロップスを持ったパークの仲間たちが登場します。

※予告なく開催場所が変更になる場合があります

期間限定「サンクス・ラブ・ステッカー」無料配布

配布場所:近くのクルーにおたずねください

感謝の気持ちを後押ししてくれる、特別ステッカーを期間限定で無料配布。

クルーから受け取ったら、大切な人に感謝の気持ちを伝え合いながら、好きなところに貼り付けてください。

ステッカーを貼っていると、クルーからの声かけや、パークの仲間たちからのかわいいアクションがあるかもしれません!

※ステッカーは配布予定枚数に達し次第、終了となります

初開催「サンクス・ラブ・フラワーショップ 〜ありがとうに、きっかけを〜」

募集期間:2024年4月24日(水)〜5月13日(月)23:59

募集要項:サプライズで“ありがとう”を伝えたい相手やエピソードを添えて、応募サイトより応募ください

応募サイト:https://form.usj.co.jp/webapp/wish/org/showEnquete.do?enqueteid=141&clientid=23739&databaseid=bdjb

特別企画として「サンクス・ラブ・フラワーショップ 〜ありがとうに、きっかけを〜」を開催。

「“ありがとう”の輪が、もっともっと広がりますように。」

そんな思いを込めて、2024年は全国から大切な人への“感謝”や“愛”を伝えたい方を募集します。

当選者の方々の街へサプライズ出張を行い、パークならではのとびきりの演出で“ありがとう”のきっかけを提供し、感謝を伝える気持ちを後押し。

ふだんは少し照れくさくて、なかなか直接は伝えづらい感謝の気持ちをユニバーサル・スタジオ・ジャパンが贈る特別なフラワーショップを“きっかけ”に、本当に伝えたい大切な人へ気持ちをまっすぐに伝えることができる企画です。

イオンモール全国142店舗「サンクス・ラブ・マンス 2024」開催記念スペシャルイベント

開催期間:2024年4月26日(金)〜6月16日(日)

開催店舗:全国各地のイオンモール142店舗

※期間中のオリジナル・ステッカー配布日は、開催モールにより異なります

スペシャル・ステージ実施会場:

・2024年5月6日(月) イオンモール日の出(東京都西多摩郡)

・2024年5月12日(日) イオンモール堺鉄砲町(大阪府堺市)

・2024年5月19日(日) イオンモール橿原(奈良県橿原市)

・2024年6月16日(日) イオンモール豊川(愛知県豊川市)

※イオンモール豊川には、「サンクス・ラブ・フラワーショップ 〜ありがとうに、きっかけを〜」も特別内容で登場。サプライズ出張企画とは異なり、当日は来場された方に向けに約500本の特別なギフトフラワーが無料配布される予定です(先着順)。

パークを飛び出し、感謝を伝えるスペシャルイベントを、全国142店舗のイオンモールでも開催!

「エルモ」と「クッキーモンスター」、「ウッディー」と「ウィニー」の仲よしコンビが、ゲストの感謝の気持ちを伝える後押しをします。

期間中は、みんなで一緒に踊って盛り上がるスペシャル・ステージを4店舗限定で実施。

さらに一部店舗にてオリジナル・ステッカーや、メッセージカードも配布されます。

※イオンモール株式会社は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・イベント・パートナーです

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンオフィス内「サンクス・ラブ・フラワーショップ 〜ありがとうに、きっかけを〜」先行登場

実施期間:2024年4月25日(木) 〜 2024年6月16日(日)

実施場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンオフィス内・各拠点にて

「サンクス・ラブ・マンス 2024」のパーク内展開に先駆け、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンオフィスに、一緒に働く仲間への感謝の言葉を書き込める「Thank Youメッセージウォール」を壁面へ設置。

さらにオフィス内・主要拠点には「サンクス・ラブ・フラワーショップ 〜ありがとうに、きっかけを〜」も先行登場します。

まずはクルー自身が、“ありがとう”と伝えたい人を想い浮かべながら体感。

体感することで、感謝の気持ちを持ってパークを訪れるゲストへいっそう寄り添い“ありがとう”の後押しをしていければ、との想いをこめ、初めて実施されます。

パークから今後、全国へ展開していく「サンクス・ラブ・マンス 2024」

スペシャル・プログラムの発信源となるクルー自身が、お母さんやお父さんへの感謝にとどまらず、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻く大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちに寄り添い、あらゆる形の“感謝”や“愛”を後押しする「DE&I」の体現者になることを目標としています。

ふだんは直接伝えにくい“ありがとう”の気持ちを大切な人と一緒に共有できるスペシャル企画。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「Thanks Love Month 2024」は、2024年5月9日より開催です☆

