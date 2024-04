バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ『SOFVIMATES(ソフビメイツ)』

ひとつだけでもとても可愛く、思わず手に取りたくなる存在感が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな『SOFVIMATES』から、大人気のサンリオキャラクターズが登場!

バンプレスト「サンリオキャラクターズ SOFVIMATES〜シナモロール〜」

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L644804

登場時期:2024年4月3日(水)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約9cm

第1弾として登場するのは2023年サンリオキャラクター大賞で1位に輝いたシナモロール。

ピンク色のシナモンロールを持ち、ちょこんと座ったポーズを立体化しています。

サイズはデスク周りやお気に入りの場所に置ける約9cm。

飾っておくだけで笑顔になれそうなフィギュアです。

今回登場するシナモロールに続き、5月はクロミ、6月はハンギョドン、7月はポムポムプリン、8月はポチャッコが登場予定。

シリーズで集めて飾ってみてくださいね!

バンプレスト「サンリオキャラクターズ SOFVIMATES〜シナモロール〜」は、2024年4月3日(水)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

