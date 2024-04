PENTAGON キノ、1st EPの制作過程を収めた映像を公開

PENTAGONのキノがカムバックに先立ち、1st EPの制作過程を公開した。キノは23日、公式YouTubeチャンネルを通じて1st EP「If this is love, I want a refund」の「PRODUCTION SUMMARY」を掲載した。これは、キノが1st EPを発売するまでの制作過程を収めた映像だ。ミュージックビデオの撮影現場とレコーディング室などを行き来し、真剣に撮影に臨む彼の姿からは、プロらしさが感じられる。画面がスピーディーに変わる中、茶目っ気あふれるキノの愉快な魅力も確認することができる。

特に、彼は楽曲作業を終えた後、「歌が良い。たくさん可愛がってほしい」と自信を示し、新曲への期待を高めた。キノの1st EP「If this is love, I want a refund」には、別れた後の怒りから、新しい愛に出会う瞬間まで、すべての過程で感じる多様な愛の感情が盛り込まれた。アメリカの有名ラッパーLay Bankzがフィーチャリングしたタイトル曲「Broke My Heart」をはじめ、全5曲が収録された。キノが総括プロデューサーとして全曲の作詞・作曲に参加し、プロデュース能力を見せつけ、完成度の高いアルバムを予告している。キノは5月2日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて1st EP「If this is love, I want a refund」を発売する。