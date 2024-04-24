¡Ú¥¢¥Ë¥½¥ó¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥° 4·îÂè3½µ¡Û¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¥µ¥ó¥È¥é¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤¬3ºî¥é¥ó¥¯¥¤¥ó

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FLAC 44.1kHz/16bit¡§¡ï400(Ã±¶ÊÇã¤¤)/2,680(¤Þ¤È¤áÇã¤¤)
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FLAC 48.0kHz/24bit¡§¡ï550(Ã±¶ÊÇã¤¤)/3,259(¤Þ¤È¤áÇã¤¤)
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AAC-LC 320kbps¡§¡ï262(Ã±¶ÊÇã¤¤)/943(¤Þ¤È¤áÇã¤¤)
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FLAC 44.1kHz/16bit¡§¡ï400(Ã±¶ÊÇã¤¤)/1,100(¤Þ¤È¤áÇã¤¤)
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FLAC 48.0kHz/24bit¡§¡ï550(Ã±¶ÊÇã¤¤)/1,257(¤Þ¤È¤áÇã¤¤)
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FLAC 48.0kHz/24bit¡§¡ï550(Ã±¶ÊÇã¤¤)/1,630(¤Þ¤È¤áÇã¤¤)
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FLAC 44.1kHz/16bit¡§¡ï262(Ã±¶ÊÇã¤¤)/472(¤Þ¤È¤áÇã¤¤)
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FLAC 48.0kHz/24bit¡§¡ï550(Ã±¶ÊÇã¤¤)/1,100(¤Þ¤È¤áÇã¤¤)
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FLAC 48.0kHz/24bit¡§¡ï550(Ã±¶ÊÇã¤¤)/1,100(¤Þ¤È¤áÇã¤¤)
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AAC-LC 320kbps¡§¡ï262(Ã±¶ÊÇã¤¤)
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FLAC 44.1kHz/16bit¡§¡ï262(Ã±¶ÊÇã¤¤)
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FLAC 48.0kHz/24bit¡§¡ï550(Ã±¶ÊÇã¤¤)
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