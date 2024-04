ソル・ギョング＆EXO ディオ＆キム・ヒエ出演の映画「THE MOON」日本公開日が7月5日に決定！

韓流トップスター、ソル・ギョング、ド・ギョンス、キム・ヒエ共演。映画「神と共に」シリーズを手掛けたキム・ヨンファ監督のSF超大作「THE MOON」が、遂にこの夏、日本に上陸する。公開日が7月5日(金)に決定し、さらに日本版メインビジュアルも完成した。「ペパーミント・キャンディー」ほか、韓国映画界を代表するベテラン俳優ソル・ギョングをはじめ、アジア全土で絶大な人気を誇るK-POPグループEXOのメインボーカルを務めるド・ギョンス(ディオ)が「神と共に」に続きキム・ヨンファ監督作で兵役後初の映画出演を果たし、さらに大ヒットTVシリーズ「夫婦の世界」での熱演が記憶に新しいキム・ヒエらが名を連ねている。盤石の布陣で、ハリウッド超大作級の作品を完成させた。

本作のストーリーは、月面の有人探査を叶えるべく、3人のクルーを乗せた韓国の有人ロケット・ウリ号は宇宙へ旅立った。しかし月周回軌道への進入を目前にしながら太陽風の影響で通信トラブルが発生し、修理中の事故によりクルーの命が失われる。唯一残された新人宇宙飛行士ソヌ(ド・ギョンス)を生還させるため、5年前の有人ロケット爆発事故の責任を取り組織を去った当時の責任者ジェグク(ソル・ギョング)が宇宙センターへ呼び戻される。一方、仲間の遺志を継ぐ決断をしたソヌは、重大な危機に直面しながらも月面への着陸を成功させる。僅かな救出の可能性に懸けて地上スタッフが奔走するなか、果たしてソヌは再び地球の大地を踏むことができるのか。今回完成した日本版メインビジュアルでは、宇宙飛行士・ソヌが、宇宙空間を浮遊する場面が大きく写し出されている。ソヌの周辺には、宇宙船が猛スピードで離れていく残像、神秘的な光を湛えた月、遠くに青く美しく光る地球を捉えている。地球の方向に向かっているソヌの横には、「たった一人、月から帰還せよ」というキャッチコピーが添えられており、55年ぶりに人類が月に降り立つという偉業の後に、何故宇宙空間を彷徨ってしまうのか。ストーリーの展開が気になるデザインに仕上がっている。月は、地球から384,400km離れており、摂氏110度からマイナス170度の間で変動している。大気もなく、救助の手も届かない絶望の環境の中、僅かな救出の可能性に懸けてNASA(アメリカ航空宇宙局)や、韓国宇宙センターの地上スタッフが奔走していく。果たしてソヌは再び地球の大地を踏むことができるのか。4月26日(金)より第二弾ムビチケ特典として、ポストカード3枚セット(絵柄3種)付券が、全国の劇場で販売予定。1年に1度のスーパームーンが拝める7月公開とあって、「THE MOON」一色の月間となる。

■作品情報

映画「THE MOON」

7月5日(金)新宿バルト9 ほか全国ロードショー



【CAST&STAFF】

監督:キム・ヨンファ

出演:ソル・ギョング、ド・ギョンス、キム・ヒエ



2023年|韓国|韓国語・英語|129分|カラー|ビスタ|5.1ch|原題:더 문|字幕翻訳:根本理恵|字幕監修:柳川孝二|映倫:G|配給:クロックワークス



(C) 2023 CJ ENM Co., Ltd., CJ ENM STUDIOS, BLAAD STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED



