◆MOONCHILD、4月末をもって解散

【モデルプレス=2024/04/24】三代目 J SOUL BROTHERSのOMI(※「O」はストローク付き/登坂広臣)がプロデューサーを務めるガールズグループ・MOONCHILDが24日、公式サイトを通じて、4月末をもって活動を終了することを発表した。公式サイトでは、「4月末をもちましてグループ活動に区切りをつけることとなりましたのでご報告いたします」と発表。「昨年末より、今後のグループとしての活動方針やそれぞれの人生について、メンバー・スタッフで何度も話し合いを重ねてきました。その結果、メンバー5人の意思を尊重し、それぞれ新たな道を歩んでいく結論に至りました」と経緯を説明した。

◆プロデューサーOMI「しっかりと見つめ直したい」

◆公式サイト全文

◆プロデューサーOMIコメント

メンバーの今後については「ANRIとMIRANOは音楽・エンタテインメントを通して自身の夢を叶えるため、新たな未来へ向かって最善を尽くしていくため、引き続きCDLサポートのもと活動して参ります。RUANは引き続き療養を続けながら、LDHサポートのもと音楽制作活動に取り組んでいくこととなりました。UWAはエンタテインメントの世界でダンスを中心に自らの新たな可能性に挑戦するため、HANAは学業に専念するため、LDHを退社することとなりました」と報告し、「新しいスタートを決意しチャレンジしていく5人を今後も全力で応援していきたいと考えております」と伝えた。同時に、プロデューサーOMIのコメントも公開。メンバーと何度も話し合いを重ねたというOMIは「このままグループ活動を続ける選択肢の他にも、それぞれがチャレンジしたいことなど、人生の選択を考える様になり、5人の意思を尊重する結論になりました」と説明。「僕自身はプロデューサーとして、MOONCHILDに寄り添えたのかについて、しっかりと見つめ直したいと思います。また、彼女たちには、一度きりの人生の中で今後も様々な選択をする時が訪れると思いますが、自分を信じ目指すべき道を歩んでいってほしいと思います」とも記している。MOONCHILDは、2022年に開催されたオーディション「iCON Z 〜Dreams For Children〜」ガールズグループ部門合格者で結成され、2023年5月にデビュー。LDH JAPAN×HYBE LABELS JAPANが初共同プロデュースするグループとしても話題を呼んだ。(modelpress編集部)いつもMOONCHILDを応援していただき、誠にありがとうございます。MOONCHILDは、4月末をもちましてグループ活動に区切りをつけることとなりましたのでご報告いたします。昨年末より、今後のグループとしての活動方針やそれぞれの人生について、メンバー・スタッフで何度も話し合いを重ねてきました。その結果、メンバー5人の意思を尊重し、それぞれ新たな道を歩んでいく結論に至りました。MOONCHILDは、ØMI(CDL entertainment)プロデュースにより、「iCON Z 〜Dreams For Children〜」のオーディションを経て誕生しました。約1年という期間ではありましたが、これまでMOONCHILD及びメンバーを温かく見守り、応援してくださったファンの皆様、支えてくださった全ての関係者の皆様に心より感謝申し上げます。メンバーの今後についてですが、ANRIとMIRANOは音楽・エンタテインメントを通して自身の夢を叶えるため、新たな未来へ向かって最善を尽くしていくため、引き続きCDLサポートのもと活動して参ります。RUANは引き続き療養を続けながら、LDHサポートのもと音楽制作活動に取り組んでいくこととなりました。UWAはエンタテインメントの世界でダンスを中心に自らの新たな可能性に挑戦するため、HANAは学業に専念するため、LDHを退社することとなりました。弊社は、新しいスタートを決意しチャレンジしていく5人を今後も全力で応援していきたいと考えております。皆様におかれましても、新たな道を歩むこととなりました5人を変わらず応援していただけますと幸いです。CDL entertainmentは、現在進行している様々なプロジェクトをはじめ、新しいエンタテインメントを生み出しつづけるべく活動して参りますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。なお、今回の決断はアーティスト、そのご親族を含む関係者の意思を尊重し慎重に協議を重ねて出したものとなります。未成年のメンバーが含まれている点なども考慮し、くれぐれも憶測での発信や発言などはお控えいただきますよう、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。株式会社LDH JAPANCDL entertainmentいつも温かい応援ありがとうございます。オーディション「iCON Z 〜Dreams For Children〜」のスタート、グループとしてのデビューから作品のプロデュースなど、僕自身もプロデューサーとして関わらせていただいていたMOONCHILDは、約1年という期間でしたがグループ活動に区切りを付けることになりました。MOONCHILDの活動期間中も将来のグループ像についてや、それぞれの人生についてなどをメンバー・スタッフと共に都度繰り返し話し合ってきました。その中で、このままグループ活動を続ける選択肢の他にも、それぞれがチャレンジしたいことなど、人生の選択を考える様になり、5人の意思を尊重する結論になりました。僕自身はプロデューサーとして、MOONCHILDに寄り添えたのかについて、しっかりと見つめ直したいと思います。また、彼女たちには、一度きりの人生の中で今後も様々な選択をする時が訪れると思いますが、自分を信じ目指すべき道を歩んでいってほしいと思います。そしてCDL entertainmentとしても、創造性の溢れる様々なプロジェクトを準備して参りたいと思いますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願いいたします。OMI【Not Sponsored 記事】