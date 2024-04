新山詩織とRan、ふたりの女性シンガーソングライターによる初コラボ作品の完成だ。Ranが憧れを公言する新山詩織とのコラボ作品となる「あの日 feat.新山詩織」が3月29日にデジタルリリースされたことに加え、4月27日には新山詩織のデジタルシングル「春曇り feat.Ran」が配信スタートされる。Ranにとってはコラボ企画三部作の第一弾であり、新山詩織にとっては山崎あおいとの「Free」以来のコラボ作となるものだ。



■Ranコラボ企画第一弾 「あの日 feat.新山詩織」

2024年3月29日(金)配信開始

配信リンク:https://ran.lnk.to/anohi

Lyric:Ran, 新山詩織

Compose:Ran, 新山詩織

■新山詩織デジタルシングル「春曇りfeat.Ran」

2024年4月27日(土)配信開始

詳細:https://niiyama-shiori.com/cat-info/2024/04/03/3100/

1. 春曇り(feat.Ran)

作詞:Ran / 作曲:新⼭詩織

2. ゆらり

作詞&作曲:新⼭詩織

3. Free~16 Strings ver~

作詞:⼭崎あおい / 作曲:新⼭詩織



■<新山詩織 オフィシャルファンクラブ〜「ツナガル」〜 2nd Meeting「in my room」>

4月27日(土) 東京・赤坂 B-flat

https://bflat.yamano-music.co.jp/

・第1部:open14:00 / start15:00

・第2部:open18:00 / start19:00

Special Guest:Ran (両部出演予定)

▼チケット

全席指定 6,500円(税込)

スペシャルフード付き / 飲食代別

※各部 スペシャルフード付き(スペシャルフードの内容は第1部/第2部で異なります)

※チケットに含まれるスペシャルフード以外のドリンクはオーダー自由(飲食代別)

※トーク中心のファンミーティングとなります

■<新山詩織&Ran Live 2024 〜Be with Us〜>

5月12日(日) 石川・金沢 もっきりや

open13:30 / start14:00

https://mokkiriya.com

▼チケット

\5,500(飲食別)

予約:https://mokkiriya.com/contact/

(問)もっきりや 076-231-0096

■<ハピコレ!!vol.507>

5月13日(月) 東京・六本木unravel tokyo

open18:30 / start18:45

出演:新山詩織 / 優利香 / Bitter & Sweet / ラストランプ / Ran

▼チケット

\3,000(ドリンク代別)

予約:https://tiget.net/events/308225



■Ranワンマンライブ

9月28日(土)

※詳細は後日発表

<新山詩織live 2022〜New〜>(2022.4.17@東京・日本橋三井ホール)や、<新山詩織 Live 2023『何者 〜十年十色〜』>(2023.7.21@渋谷 PLEASURE PLEASURE)のオープニングアクトとしてRanが起用されたほか、ビーイング(現B ZONE)所属アーティストを中心としたイベント<B All Light>(2023.4.28@unravel Tokyo)での共演など、両者は先輩後輩としてランデブーを重ねてきた。Ran曰く、月9ドラマ『ラヴソング』に出演していた新山詩織の姿と歌声に、学生当時のRanの心が射貫かれ、以降現在までリスペクトの対象として気持ちを募らせてきたのだという。そして完成した「あの日 feat.新山詩織」と「春曇り feat.Ran」の2曲は、いわゆる“レコーディングに参加してみました”的なコラボではない。ソングライターとして、シンガーとして、楽曲制作から歌入れまでがっぷり四つに組んで、お互いの英知を重ね合ったからこそ生まれた刺激と共鳴が力強く美しい。BARKSでは、ふたりの宿命的な関係性と両曲制作秘話についてじっくりと話を訊いた。◆ ◆ ◆── Ranさんの「あの日 feat.新山詩織」が3月29日にデジタルリリースされたことに加え、4月27日には新山詩織さんのデジタルシングル「春曇り feat.Ran」がリリースされます。まずは、おふたりの出会いや、今回のコラボレーションに至るきっかけを教えていただけますか?新山:Ranちゃんと初めて会ったのは、2021年だったかな。私の渋谷WWW Xでの再始動ライブ(2021年12月12日 / <新山詩織live 2021〜In The Beginning〜>)をRanちゃんが観に来てくれたんです。もちろん以前から名前は知っていたんですけど、「初めて会えたね」っていう感じで。すごく嬉しかったし、かわいい子だなって。そういう気持ちでいっぱいだったんですけど、話してみると、芯の通った子だなという印象がありました。Ran:コラボレーションのきっかけとしては、私が上京と活動スタートから今年5周年を迎えたんですね。そこでコラボ企画をしたいというのが最初にあって、「その第一弾をぜひ詩織さんと作らせていただけないですか」というお話をしたのがきっかけでした。同じ事務所の先輩ということももちろんですけど、私は学生時代から詩織さんの楽曲をずっと聴いていて、普通にファンだったんです。当時から詩織さんの楽曲が刺さりまくっていたので、「第一弾は絶対詩織さんにお願いしたいです」という気持ちでした。──2021年の新山さんのライブが初対面ということですが、Ranさんが上京してきた時、新山さんはまだ再始動前だったということですかね?Ran:休止されていたので、寂しかったんですけど(笑)。新山:それでも、コラボ第一弾のお相手に選んでもらって。本当に光栄だなって。Ran:いえいえ。こちらこそ本当にありがとうございます。──コラボの話が決まって、新山さんとしてはRanさんの曲や歌について研究したりも?新山:もともと曲を聴いていたり、どんな歌詞を書くのかなっていうことも見ていたんです。Ranちゃんってこんなふうに、見た目はすごくかわいらしいですけど、曲を聴くとちゃんと自分の思っていることをそのまま出せる人というか。言葉にも嘘がないんです。しっかり考えられた歌詞をシンプルな言葉で書いているから伝わる。本や小説をよく読むという話は聞いていたので、そういう影響もあるのかなって思うんですけど。とにかく私には書けない言葉がたくさんあって、さすが!って尊敬しているというか。──実際に「一緒に曲を作りましょう」となって、まずどんなことをした感じですか。お互いのことを知るのも大事そうですよね。Ran:何度かお話しする時間を作りましたね。それこそ最初はまさにこの会議室で。新山:そうだ。で、「どんなテーマで書こうか」とか話して。Ran:その後、ふたりでオムライスを食べに行きました。新山:その次の日に「ちょっと時間ある?」って聞いて、雑談を交えながら「曲について話せないかな」って、また話をしてという感じで。Ran:それが昨年のクリスマス前くらいでしたかね。ふたりでクリスマスツリーの写真を撮ったりしていたので(笑)。新山:イルミネーションを見たりね(笑)。──なんだか、すごく女の子らしい楽しそうな時間です(笑)。新山:そういう話のなかで私は、普段Ranちゃんはどんなことを思っているんだろう?とかすごく聞いた気がしますね。Ran:話をしながら、「エモーショナルな曲をふたりで書きたい」というので一致して。「ナチュラルで、エモーショナルなところをテーマに、作詞作曲しよう」というのは早い段階で出てきたものだったんです。新山:変に尖ったものではなく、ただただ今ある葛藤を素直に書こうというか。これは「あの日」にも「春曇り」にも共通するところなんですけど、過去を思い返しながらとか、今は春だけど華やかなだけじゃないとか、エモい部分をテーマにして書き始めようというのはありましたね。──「あの日」は作詞作曲がふたりの連名で、「春曇り」は新山さんが作曲、Ranさんが作詞というクレジットですが、実際の作業はどのような感じで進んだのでしょうか?Ran:「あの日」のほうは、私がリリースする曲ということで、一旦私が大枠を出して。そこからどうしていこうかと、お互いにラリーをしながら作っていく感じでした。新山:なので最初の段階から、“あの日”という言葉があったんですよね。Ran:テーマについてはすごく迷って…実際に詩織さんとお話する前から、回想とか思い出とかを書くのか、はたまた今を生きるものにするのか、恋愛の曲にするのかとか、いろいろ悩んでいたんです。それで、ふたりでこの会議室で話しながらまとまったのが、「過去を思い返す感じがいいんじゃないか」っていうことで。そこから“あの日”という言葉をつけたんです。──「あの日」の歌詞やそこで描かれる感情は、まさにふたりの共通体験としてありそうですね。10代ならではの名付けようのない気持ち、正解がわからない葛藤やもがきはすごくリアルなもので、今その只中にいる人や、そこを通過した人にも響く歌になっていると思います。新山:その後は、メッセージ上でRanちゃんから1番の歌詞をもらって、私が2番を書いてという感じのラリーだったんです。きっとRanちゃんもそうだったかもしれないですけど、私は10代の頃とか、学生時代の自分を思い出しながら書いていきました。今は大人になったけど、たまに昔の自分をどこかで思い出して、もしあのときああだったらこうだったのかな…っていうと後悔になってしまうのかもしれないですけど、そうではなくて。過去を思い返しながらも、そのまま過去にしがみつくか、ちゃんと前を向いて進んでいくかは自分次第だなと思っていて。そこからはRanちゃんの歌詞を受けて、昔の自分に向けて書いてみたりしていましたね。──Ranさんとしては、当時の自分に新山さんから返答をもらうような気持ちもあったでしょうか?Ran:正直に言うと、実際に10代の多感な時期に詩織さんの曲だったり、いろんな音楽を聴いていた自分がいて。その時と今とのギャップというか、その時の自分に今ならどう言えるのかなっていう気持ちがすごく大きかったですね。本当に勝手なんですけど、新山さんもそう思ってくれていたらいいなとか。いろいろなお話をしたなかで、きっと同じように、ちょっとした後悔とか、こうしていれば、ああしていればみたいなものは共通項としてあるのかなと思っていたので。新山:うん。そういうRanちゃんの言葉とか歌詞があったからこそ、私も歌詞が書けた感じはありました。──お互いの歌詞のなかに、“この言葉が出てきてハッとした”というフレーズとか、胸を突かれる瞬間はありましたか。新山:全体的にもそうなんですけど。特に一番の頭に“♪何もなかったようで ただ何か満たしたかった”というフレーズがあって。“ああ、こういう感じ、私にもあったな”って。今ももしかしたらあるかもな、ということはすごく思いました。Ran:私が1番を書いて、2番の歌詞を詩織さんからいただいたときに、“言葉の合わせ方がすごいな”って。さっきの冒頭の部分“♪何もなかったようで〜”は、わざと抽象的に書いているんですけど。それに対して、詩織さんが2番の頭で“♪大人になったようで まだ君にすがりたかった”とスパッと返していただけて。そこはグッときましたね。──作詞を通した手紙のようなやりとりですよね。Ran:はい(笑)。◆対談【2】へ──では、新山さんのシングル「春曇り feat.Ran」はどのように制作が進んでいったんですか?新山:これももともとタイトルはあったものなんです。まず1コーラス分の私のデモをRanちゃんに聴いてもらって。そのときにAメロだけなんとなくの歌詞は書いてあったんですけど、自分のなかのこの曲のイメージとしては、恋愛の曲だけど距離感のある複雑な感じ。ちょっと曇った関係みたいな感じがずっとあったんです。そんなイメージをRanちゃんに伝えて、歌詞を書いていただいたんですね。私が書いていた歌詞は全然変えていいし、Ranちゃんがそこから受けた印象で書いてほしくて。──新山さんが書いた曲やメロディに歌詞だけを書くというのは、Ranさんにとってはどういう体験でしたか?Ran:すごく楽しかったんです。だって、詩織さんが書いた曲ですからね。「あの日」を作った後で書かせていただけたこともあって、本当にめちゃくちゃ楽しくて。新山:Ranちゃんならではの独特な言葉の乗せ方とか、“私はこのメロディに対してこういう言葉は書けないな”という部分がたくさんあって。たとえば、2番Aメロの“♪扉(ドア)の鎖(チェーン)外す〜”というところの言葉の乗せ方とか独特で、すごいなって思いながら、思わず家で口ずさんでましたね。──Ranさんとしては、新山さんにテーマやイメージがあったことで物語が膨らんだ感じですか。Ran:そうですね。「春曇り」というタイトルと、詩織さんがちょっと書いていた歌詞を見たときに、“頑張ります!”ってなりました(笑)。私、結構、「歌詞が分かりにくい。わからない」って言われることが多いんですけど。新山:そうなんだ。Ran:でも、気にせずに一度書いてみようって。ただ、1番冒頭の“♪朝の焼ける帰路に立ち”というところは最初、“♪朝帰りの帰路に立ち”って書いていたんです。でも1番は詩織さんが歌うので、“詩織さんに絶対“朝帰り”なんて言葉を歌わせられない、どうしよう”ってずっと思っていて。新山:そうだったんだ(笑)。Ran:結果、“♪朝の焼ける帰路に立ち”になりました。新山:“朝の焼ける”ってすごくいい響きだよね。──詩的で余白のある歌詞だからこそ、物語が広がっていく感覚がありますね。ここからふたりがどう進んでいくんだろう? どんな関係性になっていくんだろう?って、ワクワクもヒリヒリとした切なさもある恋の歌になっている。新山:続きが気になってきますよね、もう一回聴きたくなるような曲になりましたし。Ranちゃんの歌詞に感謝しかないです。今の時代のカップルはこの曲をどう感じるんだろう?って思うんですけど(笑)。すごく響いてくれる人がいる気がします。──「春曇り」のサウンドは、爽やかでありながら大人っぽくジャジーでグルーヴィですが、Ranさんにとっては新しいタイプの曲じゃないですか。歌のノリや歌唱に関するこだわりなどはありますか?Ran:これが本当に難しくて、プリプロのとき“歌えないかも”って思いました。何回も曲を聴いて、詩織さんの歌も聴いて、この歌のリズム感を掴んでいったというか。詩織さんは、メロディに対してジャストに声が乗るんですけど、私はどちらかというとレイドバック気味なところがあるので、そこはレコーディング前にすごく練習しました。新山:私は、RanちゃんはRanちゃんのまま歌ってもらえたらいいなって思っていたんです。2番AメロのRanちゃんの歌というか声がすごく好きなんですよね。Ranちゃんの色気みたいなものがすごく入っていると思う。Ranちゃんのファンの方が、初めて味わうような声だったりするのかなって勝手にドキドキしているので、早く聴いてほしいです。──レコーディングは一緒に歌ったんですか?Ran:はい、一緒でした。新山:どっちが先に歌おうか?というのはありましたけど(笑)。あと、スタジオにわりと人がいっぱいいるなというレコーディングで。Ranちゃんは人がたくさんいるなかでのレコーディングは大丈夫な感じ?Ran:曲によるんですけど、それこそ19歳とか20歳の頃は「できるだけブースを暗くしてください。というか、明かりを消してください」みたいな感じでした(笑)。今はだいぶ慣れてきましたけど。新山:私はいまだに変な緊張感が出ちゃって苦手なんですよね(笑)。それこそ今回もしっかり明かりは落としてもらって。Ran:ふたりともその感じでしたね(笑)。でも普段は誰かと一緒に録るということがほとんどないので、めちゃくちゃ刺激になりました。 “すごーい”ってずっと思っていて。新山:私もそれはあったな。あと、「あの日」も「春曇り」も、コーラスや掛け合いとかを結構細かく入れていったので、難しさもあったり。Ran:やれることは全部やってみよう、という感じでしたしね。◆対談【3】へ◆対談【1】へ戻る──制作にしてもレコーディングにしても、このコラボがお互いのいい刺激になっていそうですね。Ran:今回こうして「あの日」という曲を一緒に作って、「春曇り」では歌詞を書かせていただいたんですけど、普段とは曲作りのプロセスが全然違ったというか。──どういう部分が普段の制作と異なりました?Ran:まず何を書くか、というところから始めるのが新鮮だったんです。自分が曲を作るときは、例えば雨が降っているとか、些細なことから作り始めることが多くて。そういうところから何を書こうかなと着想するんです。だけど今回、そこにかける時間が大切だなって思いました。何を描きたいのかをまず決めてから制作に入る…今までも頭ではわかってはいたけど、ちゃんとやれていなかったというか。私にとっては新しいことで、すごく大事だなって改めて思いました。新山:私も曲を作ろうって思って作るというよりは、例えばすごく嫌なことがあったりして、疲れながら電車の中で携帯にメモをしたものを、家に帰ったときにふと曲にしてみようと思って作り始めることが多いので。──新山さんも曲作りのプロセスを改めて見つめることができたという。新山:はい。「あの日」も「春曇り」も、タイトルがあるところからふたりで話しながら、丁寧にひとつひとつ形にしていく難しさもあったし、でもこれが曲を作るっていうことなんだなって改めて思えて。Ranちゃんとのレコーディング中も、思うことがたくさんありましたね。例えばRanちゃんは周囲の空気感とかをすごく大事にするんですけど、そういうことはちゃんと歌にも出るし、歌詞にも出るんですよね。大人にはなりましたけど、そういうところは、私はまだまだしっかりしなきゃなって思えたので。すごく頑張ろうって思いました(笑)。──高校生の頃からメジャーシーンで音楽活動をしてきた新山さんにとって、今、「10代の頃に聴いてました」というアーティストとこうして一緒に音楽ができることは、得難い経験でもありますよね。年月や世代を超えて結びつくのは音楽の良さでもあり、自分が作ってきたものが届いている証でもある。Ran:めちゃくちゃ刺さりまくってましたから。新山:本当にそこはありがとうという感じで。本当に出会いですよね。出会いに助けられてきたなって今回も改めて思ってます。──今回のコラボを通して、また10代の自分に出会う感じもあったでしょうか?新山:それこそ「あの日」の歌詞を書いたときに、自分が10代の頃に書いていた曲を聴き直したりもしていたんです。今聴くと変化しているなとも思いますし、でもあの頃はこうだったからこういうことを書けたんだなとも思って。Ranちゃんの歌詞を受けて、今の自分から昔の自分に向けてちゃんと歌を書けたなっていうのはありました。──5月12日には<新山詩織&Ran Live 2024〜Be with Us〜>が金沢で開催予定ですが、この後もふたりでのライブは考えているんですか?新山:先日の「あの日」リリースの際、Ranちゃんのインスタライブで一緒に歌わせてもらったんですけど、すごく楽しかったんですよね。Ran:あれは楽しかったですね。新山:5月の金沢でのライブは、初めてのふたりでのライブなんですけど、それに限らず、また機会があればぜひ一緒にライブもしたいですし。Ranちゃんの歌詞が個人的にも好きなので。できるならまたRanちゃんに書いてほしいメロディが作れたらいいなって、勝手に思っています。Ran:嬉しい、ぜひ書いていただきたいです!取材・文◎吉羽さおり◆対談【2】へ戻る◆対談【1】へ戻る