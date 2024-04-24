Lucky Kilimanjaro、最新シングル「実感」発売＆全国9か所ワンマンツアー開催
Lucky Kilimanjaroが、バンド結成10周年第一弾となるシングル『実感』をリリース。同時にミュージックビデオも公開した。
“踊れない夜は 100年の春を浮かべて”という歌詞から始まる表題曲『実感』は、「莫大な時間の流れの中にある“今”を生きているという実感を大事にしたい」というメッセージを、哀愁感が漂いながらもダンサブルなトラックに落とし込んだ楽曲。カップリングには、「世界中の毎日をおどらせる」というテーマを掲げる彼らにふさわしい、不安や葛藤も踊れば全て救われると言わんばかりの、シンプルで王道的なダンスチューン『次の朝』が収録される。
リリース後は、「ARABAKI ROCK FEST.24」「JAPAN JAM 2024」「OTODAMA’24〜音泉魂〜」「SWEET LOVE SHOWER SPRING 2024」「METROCK2024」「GREENROOM FESTIVAL’24」など多数の春フェス 出演。その後、6月からは満を持して自身のツアー＜Lucky Kilimanjaro presents.自由“10”に踊ろう TOUR＞が開催される。
また、＜Lucky Kilimanjaro presents. TOUR “YAMAODORI 2024 to 2025”＞幕張メッセ公演の最速先行予約が、彼らのオフィシャルファンクラブ「LKDC」会員対象で受付中だ。
デジタルシングル「実感」
2024年4月24日（水）リリース
01.実感
02.次の朝
ライブ情報
2024年
6/8（土） 大阪 ：大阪城音楽堂
6/14（金） 札幌 ： Zepp Sapporo
6/16（日） 仙台 ： SENDAI PIT
6/22（土） 金沢 ： EIGHT HALL
7/6（土） 広島 ： CLUB QUATTRO
7/7（日） 福岡 ： Zepp Fukuoka
7/12（金） 名古屋 ： Zepp Nagoya
7/15（月・祝） 新潟 ： NIIGATA LOTS
7/20（土） 東京： Zepp DiverCity
OPEN 17:00 / START 18:00
※札幌公演、名古屋公演のみ OPEN 18:00 / START 19:00
【Official HP最終先行受付中】
Official HP最終先行：\ 5,600
受付期間：4月19日（金） 12：00〜4月30日（火）23:59
https://w.pia.jp/t/luckykilimanjaro-10-tour/
ライブ情報
2025年2月16日(日)幕張メッセ国際展示場 4・5ホール
OPEN 15:30/START 17:00
【FC 先行チケット申し込み受付中】
LKDC 最速先行:\7,800（税込・スタンディング）
LKDC 最速先行特別価格（継続割に限る）：\7,200（税込・スタンディング）
＊「継続割」については、91日以上会員を継続されている方が対象となります（2024年1月22日までに入会、以降継続必須）。
受付期間:4 月21 日(日) 21:00〜4 月 29 日(月)23:59
https://fc.luckykilimanjaro.net/
ライブ・イベント情報
【日程】2024 年4月 27日(土) 、4月 28日(日)
【会場】みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく
【出演日】4月27日(土)
「JAPAN JAM 2024」
【日程】2024年4月28日(日)、4月29日(月・祝)、5月3日(金・祝)、5月4日(土・祝)、5月5日
【会場】千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区）
【出演日】4月29日(月・祝)
「OTODAMA’24〜音泉魂〜」
【日程】5/4(土)、5/5(日)
【会場】大阪‧泉大津フェニックス(大阪府)
【出演日】5/4(土)
「SWEET LOVE SHOWER SPRING 2024」
【日程】5/11(土)、5/12(日)
【会場】山梨県山中湖交流プラザ きらら
【出演日】5/11(土)
「METROCK2024」
【日程】5/18(土)、5/19(日)
【会場】新木場・若洲公園 (東京都江東区)
【出演日】5/19(日)
「GREENROOM FESTIVAL’24」
【日程】5/25(土)、5/26(日)
【会場】横浜赤レンガ倉庫
【出演日】5/26(日)
「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO」
【日程】8/16(金),8/17(土)
【会場】石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ〈北海道石狩市新港中央1丁目 / 小樽市銭函5丁目〉
【出演日】後日発表
「SWEET LOVE SHOWER 2024」
【日程】8/30(金)、8/31(土)、9/1(日)
【会場】山梨県 山中湖交流プラザ きらら
【出演日】9/1(日)