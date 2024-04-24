＜Lucky Kilimanjaro presents.自由“10”に踊ろうTOUR＞2024年6/8（土） 大阪 ：大阪城音楽堂6/14（金） 札幌 ： Zepp Sapporo6/16（日） 仙台 ： SENDAI PIT6/22（土） 金沢 ： EIGHT HALL7/6（土） 広島 ： CLUB QUATTRO7/7（日） 福岡 ： Zepp Fukuoka7/12（金） 名古屋 ： Zepp Nagoya7/15（月・祝） 新潟 ： NIIGATA LOTS7/20（土） 東京： Zepp DiverCityOPEN 17:00 / START 18:00※札幌公演、名古屋公演のみ OPEN 18:00 / START 19:00【Official HP最終先行受付中】Official HP最終先行：\ 5,600受付期間：4月19日（金） 12：00〜4月30日（火）23:59https://w.pia.jp/t/luckykilimanjaro-10-tour/

＜Lucky Kilimanjaro presents. TOUR “YAMAODORI 2024 to 2025”＞2025年2月16日(日)幕張メッセ国際展示場 4・5ホールOPEN 15:30/START 17:00【FC 先行チケット申し込み受付中】LKDC 最速先行:\7,800（税込・スタンディング）LKDC 最速先行特別価格（継続割に限る）：\7,200（税込・スタンディング）＊「継続割」については、91日以上会員を継続されている方が対象となります（2024年1月22日までに入会、以降継続必須）。受付期間:4 月21 日(日) 21:00〜4 月 29 日(月)23:59https://fc.luckykilimanjaro.net/

ライブ・イベント情報



「ARABAKI ROCK FEST.24」【日程】2024 年4月 27日(土) 、4月 28日(日)【会場】みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく【出演日】4月27日(土)「JAPAN JAM 2024」【日程】2024年4月28日(日)、4月29日(月・祝)、5月3日(金・祝)、5月4日(土・祝)、5月5日【会場】千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区）【出演日】4月29日(月・祝)「OTODAMA’24〜音泉魂〜」【日程】5/4(土)、5/5(日)【会場】大阪‧泉大津フェニックス(大阪府)【出演日】5/4(土)「SWEET LOVE SHOWER SPRING 2024」【日程】5/11(土)、5/12(日)【会場】山梨県山中湖交流プラザ きらら【出演日】5/11(土)「METROCK2024」【日程】5/18(土)、5/19(日)【会場】新木場・若洲公園 (東京都江東区)【出演日】5/19(日)「GREENROOM FESTIVAL’24」【日程】5/25(土)、5/26(日)【会場】横浜赤レンガ倉庫【出演日】5/26(日)「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO」【日程】8/16(金),8/17(土)【会場】石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ〈北海道石狩市新港中央1丁目 / 小樽市銭函5丁目〉【出演日】後日発表「SWEET LOVE SHOWER 2024」【日程】8/30(金)、8/31(土)、9/1(日)【会場】山梨県 山中湖交流プラザ きらら【出演日】9/1(日)