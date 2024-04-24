BAND-MAID、インキュバス来日公演で新曲「Bestie」ライブ初披露
BAND-MAIDが5月1日に開催されるインキュバスの来日公演にスペシャル・ゲストとして出演、新曲「Bestie」をライブ初披露することが発表された。
新曲「Bestie」は、インキュバスのマイク・アインジガー（G）と共作した楽曲。インキュバスと同じステージに立つその日にマイクとの共作曲をライブ初披露とあって、両バンドのファンにはたまらないスペシャルステージになるだろう。さらに、「Bestie」のミュージックビデオを、公演終了後の5月2日0時に公開する予定とのこと。
「Bestie」
Words：MIKU KOBATO
Music: Michael Einziger /BAND-MAID
URL：https://BAND-MAID.lnk.to/Bestie
＜INCUBUS ASIA TOUR 2024＞
2024年5月1日（水） 東京ガーデンシアター
https://tickets.kyodotokyo.com/incubus/
BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR 番外編配信
視聴チケット発売中
https://bandmaid.tokyo/contents/742715
ライブ情報
2024年6月12日（水）東京・六本木EXシアター
公演詳細： https://bandmaid.tokyo/contents/733902
＜BAND-MAID THE DAY OF MAID＞
2024年5月10日(金)東京・Zepp Haneda
https://bandmaid.tokyo/contents/714850
＜BAND-MAID HALL TOUR 2024＞
2024年6月28日 (金) 愛知・名古屋市公会堂
2024年7月5日 (金) 大阪・フェニーチェ堺 大ホール
2024年7月14日 (日) 神奈川・神奈川県民ホール
公演詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/733904
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