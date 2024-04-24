BAND-MAIDが5月1日に開催されるインキュバスの来日公演にスペシャル・ゲストとして出演、新曲「Bestie」をライブ初披露することが発表された。

新曲「Bestie」は、インキュバスのマイク・アインジガー（G）と共作した楽曲。インキュバスと同じステージに立つその日にマイクとの共作曲をライブ初披露とあって、両バンドのファンにはたまらないスペシャルステージになるだろう。さらに、「Bestie」のミュージックビデオを、公演終了後の5月2日0時に公開する予定とのこと。

また、大盛況のうちに終えた結成10周年記念ツアーの番外編、2月22日に行われたZEPP YOKOHAMA公演のお給仕（ライブ）映像を配信することも決定している。横浜アリーナで行われた千秋楽後、番外編と銘打ち、一夜限りの激レアなセットリストで行われたお給仕。来場チケットは発売後すぐに完売を記録しており、チケットを購入できなかったご主人様・お嬢様（ファンの呼称）にとっては垂涎の映像だ。4月28日13時より配信開始となる。

「Bestie」

2024年4月17日（水）全世界配信リリース
Words：MIKU KOBATO　
Music: Michael Einziger /BAND-MAID
URL：https://BAND-MAID.lnk.to/Bestie

＜INCUBUS ASIA TOUR 2024＞

スペシャル・ゲスト : BAND-MAID
2024年5月1日（水）　東京ガーデンシアター
https://tickets.kyodotokyo.com/incubus/

BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR 番外編配信

2024年4月28日(日)13:00配信(アーカイブあり)
視聴チケット発売中
https://bandmaid.tokyo/contents/742715

ライブ情報

＜BAND-MAID × The Warning SPECIAL SHOW IN JAPAN＞
2024年6月12日（水）東京・六本木EXシアター
公演詳細： https://bandmaid.tokyo/contents/733902

＜BAND-MAID THE DAY OF MAID＞
2024年5月10日(金)東京・Zepp Haneda
https://bandmaid.tokyo/contents/714850

＜BAND-MAID HALL TOUR 2024＞
2024年6月28日 (金) 愛知・名古屋市公会堂
2024年7月5日 (金) 大阪・フェニーチェ堺　大ホール
2024年7月14日 (日) 神奈川・神奈川県民ホール
公演詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/733904