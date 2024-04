YOASOBIからTOMORROW X TOGETHERまで「Weverse Con Festival」最終ラインナップを公開

パク・ジニョン(J.Y. Park)が、今年のトリビュートステージの主人公として、「Weverse Con Festival」を飾る。デビュー30周年を迎えたパク・ジニョンが加わり、「Weverse Con Festival」は韓国の大衆音楽の過去と現在をつなぐ超大型音楽祭として、その地位をさらに高める。HYBEは「Weverse Con」ホームページとWeverseを通じて、パク・ジニョンをはじめ、10CM、イ・ソンギョン、PLAVE、BTOBのウングァン&ヒョンシク、TOMORROW X TOGETHER、YOASOBIまで計7組を最終ラインナップとして公開。レジェンドアーティストからビルボードを席巻したK-POPを代表するグループ、新概念のバーチャルアイドル、日本のトップアーティストまで加わり、今回の「Weverse Con Festival」はこれまでにないほど多彩なラインナップで、最高のステージが繰り広げられる見通しだ。

特に目を引くアーティストは、トリビュートステージの主人公であるパク・ジニョンだ。韓国大衆音楽史に多大な影響を与えたアーティストに尊敬の念を込めて毎年披露されるこのステージは、これまでシン・ヘチョルさん、ソ・テジ、オム・ジョンファに捧げられた。パク・ジニョンは1994年にデビューし、「エレベーター」「She Was Pretty」「When We Disco」など数々のヒット曲と時代を先取りするファッション、パフォーマンスで韓国の音楽界を牽引してきた。30年間変わらないエネルギー溢れるパフォーマンスを披露してきただけに、彼のスペシャルステージへの期待はもちろん、彼とコラボするパートナーにも関心が集まっている。日本の音楽ユニットYOASOBIも、「Weverse Con Festival」に出演が決定。YOASOBIは、作詞・作曲を務めるAyaseとボーカルのikuraで構成されたユニットだ。小説を音楽にするYOASOBIは、2019年に「夜に駆ける」を発表すると、すぐに世界的な人気を博した。昨年発売した「アイドル」は、Billboard JAPANチャートにおいて史上最速で累計再生数6億回を突破した。昨年8月にはアメリカ・ロサンゼルスで開かれた「Head In The Clouds」のステージに立ち、さらに今月は「コーチェラヴァレー・ミュージック&アートフェスティバル(Coachella Valley Music and Arts Festival)」で公演を披露するなど、世界的な影響力を拡大させている。TOMORROW X TOGETHERは、昨年に続いて今年もフェスティバルを盛り上げる。彼らは今月1日に発売した6thミニアルバム「minisode 3:TOMORROW」がビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」(4月20日付)で3位にランクインしただけでなく、「アーティスト100」(4月27日付)で71週チャートインして記録を更新。昨年、トリビュートアーティストであるオム・ジョンファの「招待」を再解釈し、扇子を使ったパフォーマンスで観客から爆発的な反響を呼んだ彼らが、今年はどのような魅力を見せるのか、ファンの関心が集まっている。先月、デビュー後初めて音楽番組で1位を獲得したPLAVEも、注目のアーティストだ。PLAVEは4月13、14日に開催した初のファンコンサートのチケットが10分で完売となった。2ndアルバム「ASTERUM:134-1」の初動売上(発売から1週間の売上)が50万枚を突破するなど、音楽業界にブームを巻き起こしている。ファンコンサートを通じ、バーチャルアイドルならではの特殊効果と華やかなステージで歓声を引き出した彼らの初の「Weverse Con Festival」出演であるだけに、ファンはもちろんエンターテインメント業界の注目が集まっている。夏のフェスティバルを盛り上げるアーティストたちのステージも用意されている。女優のイ・ソンギョンは、「Weverse Con Festival」を通じて歌手として初めてフェスティバルのステージに立つ。AKMUのイ・チャンヒョクとのデジタルシングル「Eat Sleep Live Repeat」や、2AMのスロンとのデュエット曲「Let the star shine up again」を発売し、ドラマのOST(劇中歌)などを通じて素晴らしい歌唱力を披露してきた彼女が、どのような魅力を見せるのか、注目が集まる。