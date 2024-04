7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのニューシングル「Masterplan」が4月24日(水)にリリースされた。ニューシングル「Masterplan」は、自身初の東京ドーム公演にて初披露された一曲。「Boom Boom Back」「Mainstream」の続編に位置し、「Gifted.」「BF is…」「Mainstream」といった挑戦的な楽曲を共に創り上げて来た音楽プロデューサーRyosuke ”Dr.R” Sakaiによるタイトでオリエンタルチックなビートに乗せ、これまで歩んで来た軌跡を全て必然のものとし、自分達のスタイルを築き上げたBE:FIRSTの音楽性の根幹を形成するHIP HOPチューンとなっている。

公開されたMusic Videoは、BE:FIRSTらしい「HIPHOP」とメイドインジャパンとしての「日本らしさ」の融合に挑戦し、BE:FIRST史上最高難易度のコレオグラフや、随所に散りばめられた伏線が多くの反響を呼び、早くも200万回再生を突破している。さらに今作には、第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌としてメンバーのMANATO・JUNONが作曲に、LEOが作詞に参加した「Glorious」や、ONE PIECE CARD GAME×BE:FIRST COLLABORATION SONGとしてSHUNTO・RYUHEIが作詞に参加した「Set Sail」、BE:FIRST初となるソロ楽曲で、JUNONが作詞作曲にも参加した「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」の全4曲が収録されている。リリース日となる4月24日(水)19時からは「Masterplan」リリースを記念したYouTube生配信が、続く20時からは「Masterplan」に関する新たな映像のプレミア公開が予告されている。さらに4月25日(木)20時・4月26日(金)20時からも同じく「Masterplan」に関する映像が公開予定。<リリース情報>BE:FIRSTニューシングル『Masterplan』2024年4月24日リリースレーベル : B-MEhttps://befirst.lnk.to/ConceptSingle=CD収録内容=(全品番共通)・Masterplan・Set Sail / ONE PIECE CARD GAME×BE:FIRST COLLABORATION SONG・Glorious / 第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌・Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜全4曲収録予定BE:FIRST Official Website:https://befirst.tokyo/BMSG SNS Official Website:https://bmsg.tokyo/