◆田村保乃「blt graph.」3度目の表紙登場

【モデルプレス=2024/04/24】櫻坂46の田村保乃が、5月2日発売の「blt graph.vol.101」(東京ニュース通信社刊)の表紙・巻頭に登場。美しい脚を披露した。同誌には約1年半ぶり、自身3度目の表紙登場となる田村。今回はリアルな生活感のあるアメリカンテイストのスタジオで撮影。スタイリッシュなデニムのセットアップや、ベビーピンクのサテンルームウェア、レモンのプリントが目を引くクールなトップスなどファッショナブルな5パターンもの展開が準備された。

◆櫻坂46小島凪紗&僕が見たかった青空・工藤唯愛も登場

◆現役バレリーナ高鶴桃羽、水着グラビア披露

田村の美しさ、可愛らしさ、艶っぽさ、格好良さなど、あらゆる魅力をこれまでにない切り口で掘り下げており、グラビア全編を通して、息遣いが聞こえてくるような表情を見せている。さらに1万字インタビューでは開催中のツアー「4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?-」や、追加公演である東京ドーム公演に対するリアルな心情を語っている。櫻坂46三期生連続グラビア企画「Begin To Bloom」第11回には、小島凪紗が登場。今回は「彼女感」 をテーマに撮影。小島が持つ親近感のある可愛らしさや、思わず愛おしくなってしまう無防備な表情を切り取った。6月22日に「結成1周年記念 僕が観たかったワンマンライブ vol.1」を、7月3日に3rdシングルのリリースを控えている僕が見たかった青空から工藤唯愛が初登場。工藤にとってソログラビアは初挑戦。千葉にあるのどかな民宿を舞台に、猫とたわむれたり、畳で踊ったり、海ではしゃいだり…中学3年生、14歳の等身大の姿を披露している。ABEMAにて放送された恋愛バラエティ番組「オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない」でデビューした以降、映画、ドラマ、バラエティ、グラビアなど多方面で活躍中の現役バレリーナ高鶴桃羽が同誌に水着グラビアで初登場。ヨーロピアンな雰囲気のなか、大人可愛いをイメージしたスタイリングで撮影された。持ち前のスタイルの良さとしなやかなポージングが繰り出す迫力のあるグラビアとなっている。「制コレ22」でグラビア賞を受賞した麻生果恩も初登場。和室ではシンプルに、レトロな洋室ではミステリアスに、お風呂では色っぽくもまったりと。抜群のスタイルを持つ麻生をさまざまな角度から写している。昨年IDOL3.0 PROJECT オーディションを経て結成し4月7日に5thデジタルシングル「Satisfaction graffiti」をリリースしたアイドルグループWHITE SCORPIONから、最年長のALLYがソログラビアで初登場。撮影では彼女の更なる“美しさ”と“らしさ”を追求。均整のとれたプロポーションが映えるパンツスタイルで、自由に動きまわりながら見せる屈託の無い笑顔が掲載される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】