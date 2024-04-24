秋田vs湘南 スタメン発表
[4.24 ルヴァン杯2回戦](ソユスタ)
※19:00開始
主審:山下良美
副審:船橋昭次、内山翔太
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 15 丹羽詩温
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 4 蜂須賀孝治
MF 20 栗本広輝
MF 25 藤山智史
MF 17 半田航也
MF 14 大石竜平
FW 40 青木翔大
FW 42 松本ケンチザンガ
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 45 鈴木陽成
MF 6 諸岡裕人
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
FW 29 佐藤大樹
FW 8 畑潤基
監督
吉田謙
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 6 岡本拓也
DF 22 大岩一貴
DF 8 大野和成
DF 2 杉岡大暉
DF 3 畑大雅
MF 33 高橋直也
MF 15 奥野耕平
MF 13 平岡大陽
MF 10 山田直輝
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 28 吉田新
DF 32 松村晟怜
DF 47 キム・ミンテ
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 7 阿部浩之
FW 11 ルキアン
FW 77 石井久継
監督
山口智
※19:00開始
主審:山下良美
副審:船橋昭次、内山翔太
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 15 丹羽詩温
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 4 蜂須賀孝治
MF 20 栗本広輝
MF 25 藤山智史
MF 17 半田航也
MF 14 大石竜平
FW 40 青木翔大
FW 42 松本ケンチザンガ
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
FW 29 佐藤大樹
FW 8 畑潤基
監督
吉田謙
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 6 岡本拓也
DF 22 大岩一貴
DF 8 大野和成
DF 2 杉岡大暉
DF 3 畑大雅
MF 33 高橋直也
MF 15 奥野耕平
MF 13 平岡大陽
MF 10 山田直輝
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 28 吉田新
DF 32 松村晟怜
DF 47 キム・ミンテ
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 7 阿部浩之
FW 11 ルキアン
FW 77 石井久継
監督
山口智