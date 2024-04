ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は、スペシャル・プログラム『Thanks Love Month 2024(サンクス・ラブ・マンス 2024)』を5月9日〜6月16日に開催すると発表した。「母の日」や「父の日」がある同期間に、多様化する時代に寄り添い、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な人への感謝の気持ちを伝えるプログラム。2022年の初開催では1週間限定にもかかわらずパーク内外で話題を呼び、昨年は期間が約1ヶ月にパワーアップした。今年も“ありがとう”の気持ちを後押しする特別グリーティングやオリジナル・ステッカー配布を実施する。

さらに、特別企画『Thanks Love Flower Shop(サンクス・ラブ・フラワーショップ) 〜ありがとうに、きっかけを〜』を新たに実施。大切な人へ伝えたい"感謝"や"愛"の気持ちを全国から募集し、当選者とともにパークがとびきりの演出で"ありがとう"を伝える。また、『サンクス・ラブ・マンス 2024』に賛同したイオンモール全国142店舗においてもイベントを同時展開する。・「サンクス・ラブ・グリーティング」パークの仲間たちがあなたの気持ちを後押しする、スペシャル・グリーティングを期間限定で実施。イベント期間だけの花束のプロップスを持ったパークの仲間たちが登場する。開催場所:エントランス付近、キャノピー下など(予告なく変更になる場合があり)・「サンクス・ラブ・ステッカー」無料配布感謝の気持ちを後押ししてくれる、特別ステッカーを期間限定で無料配布。クこのステッカーを貼っていると、クルーからの声かけや、パークの仲間たちからのかわいいアクションがあるかも…。配布場所:クルー(配布予定枚数に達し次第終了)