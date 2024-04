東京ディズニーランド/アドベンチャーランドにある「スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー」

トロピカルな気分でリフレッシュできるソフトクリームなどを販売しています。

今回は、そんな「スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー」で提供されているマンゴーサンデーを紹介します。

東京ディズニーランド「スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー」マンゴーサンデー

価格:1個680円

提供期間:2024年4月1日から2024年8月31日

販売店舗:

東京ディズニーランド/アドベンチャーランド「スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー」

2020年7月1日から休止していた、東京ディズニーランド/アドベンチャーランドにある「スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー」

2023年6月1日より営業を再開し、東京ディズニーリゾート内でここでしか提供されていないアップルマンゴーソフトクリームが提供されていましたが、追加のメニューが登場!

マンゴーとミルクのミックスソフトクリームに、マンゴーゼリーや果肉を加えたサンデー。

チョコレートパフとラズベリー顆粒の食感がアクセントに。

マンゴーづくしのみずみずしい、暑い季節にぴったりのサンデーです。

「スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー」でしか提供されていないアップルマンゴーのソフトクリームを使ったサンデー。

東京ディズニーランド「スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー」マンゴーサンデーの紹介でした。

