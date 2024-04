アニメ映画『好きでも嫌いなあまのじゃく』の本予告・本ポスタービジュアル・ストーリー情報が公開された。また主題歌と挿入歌をバンド「ずっと真夜中でいいのに。」が担当することも明らかになった。映画『好きでも嫌いなあまのじゃく』は2024年5月24日(金)よりNetflixにて世界独占配信&日本劇場公開となる、スタジオコロリド待望の最新作・長編第4弾。「スタジオコロリド」は、今注目を集めている、新進気鋭のクリエイターが集まるアニメスタジオ。初の長編映画『ペンギン・ハイウェイ』(2018年)で、第42回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞。長編第2弾となった『泣きたい私は猫をかぶる』(2020年)、Netflix映画として制作された長編第3弾『雨を告げる漂流団地』(2022年)は、確かな技術に加えて、観客に寄り添う温かさ溢れるメッセージを孕んだ物語が人気を博し、世界中の人々から深く愛され続けている。

『好きでも嫌いなあまのじゃく』は「少年」と「鬼の少女」が紡ぐ物語。監督は『泣きたい私は猫をかぶる』で長編監督デビューを飾った柴山智隆。主演には小野賢章、富田美憂。クリエイターの個性が輝る独創的な世界観、柔らかな線と圧倒的な色彩美。そして、実力派声優たちの名演……と、豪華スタッフ&声優がその才能を余すことなく注いだ「日常から非日常へ」を掲げる「スタジオコロリドらしさ」溢れる傑作・青春ファンタジーが誕生する。今回、同作の主題歌&挿入歌をバンド「ずっと真夜中でいいのに。」が担当していることが明らかとなった。合わせて、主題歌『嘘じゃない』を使用した本予告(90秒)及びストーリーの詳細、本ポスター、加えて浅沼晋太郎、山根綺、塩田朋子、斎藤志郎、田中美央、ゆきのさつき、佐々木省三、日郄のり子、三上哲、京田尚子ら脇を固める実力派声優たちの参加も明らかとなった。主題歌『嘘じゃない』と、挿入歌『Blues in the Closet』は、「ずっと真夜中でいいのに。」の約1年ぶりの新曲。今回本予告にて公開となった主題歌『嘘じゃない』は「本当の気持ち」をテーマに描いた本作ならではのメッセージが表現され、柊&ツムギ、そして鑑賞者の想いに友人のように寄り添う、「ずっと真夜中でいいのに。」と本作の世界観が融合した特別な一曲となっている。なお挿入歌『Blues in the Closet』は追って公開となる予定。同作は「みんなに嫌われたくない」という想いから「頼まれごとを断れなくなってしまった僕」=柊(小野賢章)と、「想いを口にすることが大切である」がモットーの「自分勝手な彼女」=鬼の少女・ツムギ(富田美憂)の出会いから始まる青春ファンタジー。本予告及びストーリーの詳細と合わせて、「想いを隠し過ぎると、やがて鬼になる」という本作の核となるファンタジー設定も解禁となった。なお、劇場でご覧になりたい方に向けて、特典付きムビチケカードも発売中。ムビチケ前売り券(オンライン)も発売中だが、こちらは特典が付かないのでよくご確認を。(C)コロリド・ツインエンジン