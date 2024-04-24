日本スケート連盟が強化選手発表 特別強化に宇野昌磨、坂本花織らが選出 りくりゅうも入る 【一覧】
日本スケート連盟は２４日、都内で理事会を行い、令和６年度の強化選手を承認した。男子は２２年、２３年世界王者の宇野昌磨（トヨタ自動車）、２４年世界選手権銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、女子は世界選手権３連覇中の坂本花織（シスメックス）、世界ジュニア選手権２連覇中の島田麻央（木下アカデミー）が令和６年度に引き続き入った。ペア特別強化選手には三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が選出された。
以下が令和６年度強化選手。
◆特別強化
男子
宇野昌磨（トヨタ自動車）
鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）
山本草太
三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）
佐藤駿（エームサービス・明大）
中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）
女子
坂本花織（シスメックス）
千葉百音（木下アカデミー）
島田麻央（木下アカデミー）
上薗恋奈（ＬＹＳ）
渡辺倫果（ＴＯＫＩＯインカラミ・法大）
吉田陽菜（木下アカデミー）
ペア
三浦璃来、木原龍一（木下グループ）
◆強化選手Ａ
男子
友野一希（上野芝スケートク）、壷井達也（シスメックス）、吉岡希（法大）、中村俊介（木下アカデミー）、周藤集（ＩＤ学園高）
女子
三原舞依（シスメックス）、山下真瑚（中京大）、住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）、櫛田育良（木下アカデミー）