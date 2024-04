J-PHONE、ウェカピポの妹の夫が先週に続いて上位に！ ニコニコ大百科 週間HOTワードランキング（2024/04/17-2024/04/23）

ニコニコ大百科で閲覧数の多かった単語をまとめた「ニコニコ大百科 週間HOTワードランキング」。

移り変わり激しいトレンドについて、直近1週間で話題の単語のランキングや、その単語が話題になったきっかけ等がまとめられています。

今回は、2024年4月17日(水)〜2024年4月23日(火)の「ニコニコ大百科 週間HOTワードランキング」を紹介します。

ニコニコ大百科の最近1週間の閲覧数をもとにHOTなワードをランキング化!

トップ20は以下のようになりました。

No.前ワードスコアユニーク11J-PHONE53.7bp96.0%23ウェカピポの妹の夫41.5bp94.7%3-思ったよりヤバイのが出てきたな どうすんだこれ31.7bp93.9%4-釘宮病23.2bp87.3%52好きな惣菜発表ドラゴン20.6bp93.1%6-Today is Friday in California16.5bp94.4%75Vault-Tec14.3bp90.1%84察しの悪い雨穴13.9bp91.7%9-たらい回し12.7bp93.4%107ブルーアーカイブ The Animation12.2bp63.7%11-ノロイちゃん11.8bp94.9%1214エアホッケー11.2bp91.7%13-Unwelcome School11.0bp92.5%14-Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ10.8bp78.9%15-世界でいちばんダサいシリーズ10.6bp90.8%1612California Gurls10.0bp91.9%1711ダンジョン飯9.9bp71.9%1810変人のサラダボウル9.4bp79.4%198終末トレインどこへいく?9.2bp77.4%20-アイドルマスター シャイニーカラーズ(アニメ)8.6bp43.7%

※上記ランキングに掲載されているワードをクリックすると該当記事へジャンプします

※スコアは総閲覧数に対する該当ページ閲覧数の万分率

※ユニークは該当ページ閲覧数に対する同ページ訪問者数の百分率

※前回の順位は100位以内の場合のみ掲載

それでは今週のランキング上位の動向を紹介します。

■先週に引き続き1位はかつて存在した携帯電話キャリア「J-PHONE」でした。

テレビ番組「新プロジェクトX」で取り上げられた回の再放送の影響で閲覧数を維持しました。

参照元の傾向は検索結果からの遷移が91%、サイト内回遊が8%でした。

■2位はマンガ「スティール・ボール・ラン」の登場キャラクター「ウェカピポの妹の夫」でした。

いくつかのXのポストがSNS上で話題になった影響で閲覧数を維持しました。

参照元の傾向は検索結果からの遷移が47%、サイト内回遊が45%、Xのポストからの遷移が7%でした。

■3位はマンガ「ダンジョン飯」に登場するセリフ「思ったよりヤバイのが出てきたな どうすんだこれ」でした。

アニメ版最新話の影響で閲覧数を伸ばしました。

参照元の傾向は動画からの遷移が14%、検索結果からの遷移が20%、サイト内回遊が65%でした。



■4位は「釘宮病」でした。

アニメ「Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ」のOPが話題になっている影響で閲覧数を伸ばしました。

参照元の傾向は動画からの遷移が26%、検索結果からの遷移が37%、サイト内回遊が29%、その他からの遷移が9%でした。



■5位は楽曲「好きな惣菜発表ドラゴン」でした。

SNS上で話題になっている影響で閲覧数を維持しました。

参照元の傾向は動画からの遷移が9%、検索結果からの遷移が33%、サイト内回遊が55%でした。



■6位は海外ミーム「Today is Friday in California」でした。

Xのポストへの返信で大百科記事が引用されていた影響で閲覧数を伸ばしました。

参照元の傾向は検索結果からの遷移が40%、サイト内回遊が28%、Xのポストからの遷移が32%でした。

■7位はゲーム「FALLOUTシリーズ」に登場する架空の企業「Vault-Tec」でした。

公開中のドラマが話題になっている影響で閲覧数を伸ばしました。

参照元の傾向は検索結果からの遷移が73%、サイト内回遊が27%でした。

■8位はパロディ動画「察しの悪い雨穴」でした。

先日YouTubeに投稿された動画が話題になっている影響で閲覧数を維持しました。

参照元の傾向は動画からの遷移が4%、検索結果からの遷移が64%、サイト内回遊が33%でした。

■9位は「たらい回し」でした。

先週まとめられたTogetterで大百科記事が引用されていた影響で閲覧数を伸ばしました。

参照元の傾向はサイト内回遊が6%、Xのポストからの遷移が94%でした。

■10位はアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」でした。

配信の影響で閲覧数を維持しました。

参照元の傾向は動画からの遷移が16%、検索結果からの遷移が6%、サイト内回遊が78%でした。



■ 先週6位だった「スナックバス江」は560位まで、 先週9位だった「じいさんばあさん若返る」は52位まで ランクダウンしています。

曜日別トップ3は以下の通りです。

今週の曜日別トップ317水1.「ノロイちゃん」(80.2bp)2.「世界でいちばんダサいシリーズ」(69.5bp)3.「釘宮病」(49.6bp)18木1.「ウェカピポの妹の夫」(147.2bp)2.「たらい回し」(35.0bp)3.「ウェカピポ」(29.4bp)19金1.「思ったよりヤバイのが出てきたな どうすんだこれ」(78.0bp)2.「ウェカピポの妹の夫」(53.3bp)3.「Today is Friday in California」(45.1bp)20土1.「J-PHONE」(258.6bp)2.「思ったよりヤバイのが出てきたな どうすんだこれ」(70.2bp)3.「Today is Friday in California」(48.2bp)21日1.「ウェカピポの妹の夫」(45.4bp)2.「思ったよりヤバイのが出てきたな どうすんだこれ」(30.4bp)3.「釘宮病」(29.3bp)22月1.「ブルーアーカイブ The Animation」(32.4bp)2.「Vault-Tec」(20.2bp)3.「好きな惣菜発表ドラゴン」(19.3bp)23火1.「QBK」(42.6bp)2.「好きな惣菜発表ドラゴン」(29.1bp)3.「コモドドラゴンを放てッ」(22.2bp)

※スコア(bp)はその日の総閲覧数に対する該当ページ閲覧数の万分率

「ノロイちゃん」は16日に投稿されたXのポストが話題になった影響で検索からの遷移を中心として急上昇しました。17日をピークとして急速に減衰しています。

「世界でいちばんダサいシリーズ」は先週16日に投稿されたXのポストで大百科記事を紹介していただき、それが話題になった影響が残っていたため上位を維持しました。17日をピークとして急速に減衰しています。

「釘宮病」は15日深夜にテレビ放送されたアニメ「Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ」のOPが話題になっている影響で検索と15日深夜に投稿された動画からの遷移を中心として上昇しました。17日をピークとして減衰しています。

マンガ「スティール・ボール・ラン」の登場キャラクター「ウェカピポの妹の夫」と「ウェカピポ」は18日に投稿されたXのポストが話題になった影響で検索からの遷移を中心として急上昇しました。18日をピークとして減衰しています。

「たらい回し」は先週16日にまとめられたTogetterで大百科記事が引用されていた影響が残っていたため上位を維持しました。17日から18日をピークとして減衰しています。

マンガ「ダンジョン飯」に登場するセリフ「思ったよりヤバイのが出てきたな どうすんだこれ」は18日にテレビ放送されたアニメ版の影響で検索からの遷移を中心として急上昇しました。19日から20日をピークとして減衰しています。

海外ミーム「Today is Friday in California」は19日に投稿されたXのポストへの返信で大百科記事が引用されていた影響で上昇しました。19日から20日をピークとして減衰しています。

かつて存在した携帯電話キャリア「J-PHONE」は20日朝にテレビ番組「新プロジェクトX」で取り上げられた回が再放送された影響で検索からの遷移を中心として急上昇しました。20日をピークとして急速に減衰しています。

アニメ「ブルーアーカイブ The Animation」は21日深夜の配信の影響で上昇しました。22日をピークとして減衰しています。

ゲーム「FALLOUTシリーズ」に登場する架空の企業「Vault-Tec」は公開中のドラマが話題になっている影響で検索からの遷移を中心として若干の波はあるものの高い水準で横ばいの推移を続けています。

楽曲「好きな惣菜発表ドラゴン」はSNS上で話題になっている影響で検索からの遷移を中心として若干の波はあるものの高い水準で横ばいの推移を続けています。

「QBK」は22日夜に掲載されたYahoo!ニュースの記事が話題になった影響でYahoo!検索からの遷移を中心として上昇しました。

マンガ「Rūnin」に登場するセリフ「コモドドラゴンを放てッ」は23日に伝えられた海外ニュースの影響で検索からの遷移を中心として上昇しました。

曜日別上位のワードのうち、上位20位以内に入らなかった 「QBK」は22位、 「ウェカピポ」は31位、 「コモドドラゴンを放てッ」は96位 でした。

次回は5月1日(水)に更新させていただく予定です。

それではまた来週。

(文責・はくはく)

※「急上昇ワード改」とはデータの抽出方法が異なるため、内容が異なる場合があります

※引用されている動画や静画などは基本、閲覧数が増加した要因となったものを優先して掲載しているため、ワードと無関係なものや非公式なものが引用される場合があります

※該当記事の本文、または掲示板に何らかの問題があると判断されたワードは対象外となる場合があります