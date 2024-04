HYBEは24日、韓国・仁川のインスパイア・エンターテインメント・リゾートで6月15〜16日に開催される音楽フェス「2024 Weverse Con Festival」の出演アーティスト最終ラインナップを発表した。ス「2024 Weverse Con Festival」最終ラインナップ新たに発表されたのは、、J.Y. Parkをはじめ、10CM、イ・ソンギョン、PLAVE、ソ・ウングァン&イム・ヒョンシク、TOMORROW X TOGETHER、YOASOBIの計7組。

トリビュートステージを飾るのは、J.Y. Park。韓国のエンタテインメントに多大な影響を与えたアーティストに、経緯を込めて毎年披露されるこのトリビュートステージでは、これまでにソ・テジやオム・ジョンファが主役を務めたり、故シン・ヘチョルの歴史を振り返った。J.Y. Parkは1994年にデビューして以来、「Elevator」「彼女はキレイだった」「When We Disco」など、多くのヒット曲と時代を先行するファッションやパフォーマンスで韓国のエンタテインメントをリードしてきた。一緒にコラボするアーティストが誰になるかについても注目だ。日本人アーティストとしてYOASOBIも出演。2023年8月には、88rising主催「HEAD IN THE CLOUDS Los Angeles」で、初のLAフェス出演を果たし、今年の4月12日〜19日にはアメリカ最大級の野外音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に出演するなど、海外でも爆発的な人気を集めている。今年のWeverse Con Festivalでは、グローバルファンに向けて披露する姿に期待が高まる。グローバルに活躍するグループTOMORROW X TOGETHERは昨年に続き登場。昨年、トリビュート・アーティスト、オム・ジョンファの「Invitation」を再解釈したパフォーマンスで印象的なステージを披露したが、今年はどのような魅力を披露するのか。バーチャルアイドルグループとして初めて韓国の地上波の音楽番組で1位を獲得したPLAVE。ファンコンサートを通じて、バーチャルアイドルグループならではの特殊効果と華やかな映像でファンから絶大な反響を得た彼らにとって、「Weverse Con Festival」は初のフェスティバルステージになる。さらに、真夏のフェスティバルの雰囲気を盛り上げる特別なステージも用意。俳優のイ・ソンギョンが「Weverse Con Festival」を通じて、歌手として初めてフェスティバルのステージに立つ。フェスティバルの強者で、インディーポップ界の王者でもある10CMも、初めて「Weverse Con Festival」に出演。昨年、BTOBとしてステージに立ったソ・ウングァンとイム・ヒョンシクも2年連続で出演する。これまでラインナップ第1弾として、新人TWS、ILLIT、imaseをはじめ、華やかなパフォーマンスグループBilllie、BOYNEXTDOOR、fromis_9、JUST B、&TEAMや、ユニークな魅力を誇るCHUU、JD1など10組を発表。ラインナップ第2弾では、SEVENTEEN、LE SSERAFIM、ENHYPENなどグローバルチャートを席巻したグループやXIA(キム・ジュンス)、キム・ジェジュン、クォン・ウンビ、THE NEW SIXなどの大型アーティストを発表している。HYBEは「デビュー30周年を迎えたJ.Y. Parkから、デビュー2か月目のILLIT、バーチャルアイドルグループPLAVEやインディーポップバンド10CMなどを一度に見られるステージは、Weverse Con Festivalが唯一だ」とし、「ジャンルと世代の垣根を越えたエンタテインメントの場であり、最新の技術を用いて新しいファン体験を提供する音楽フェスティバルである『Weverse Con Festival』が50日後に迫っているだけに、多くの関心をお願いします」とコメントしている。チケットは、アーティストの公式メンバーシップに加入した人を対象とした前売りと一般前売りを、5月中旬に順次販売開始。詳細は、WeverseのWeverse Zone Communityと、「Weverse Con Festival」に出演するアーティストの公式コミュニティで確認できる。