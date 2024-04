東京ディズニーリゾートでは、2024年6月以降より夏の暑い季節にぴったりなひんやり冷たいメニューが続々登場!

東京ディズニーランドの「プラザパビリオン・レストラン」では、2024年7月1日より2つの味の「シェイブアイス」が販売されます☆

東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」シェイブアイス

価格:各800円(税込)

販売期間:2024年7月1日〜8月31日

販売店舗:東京ディズニーランド/ウエスタンランド「プラザパビリオン・レストラン」

東京ディズニーランドでは、2024年7月1日より「プラザパビリオン・レストラン」にて「シェイブアイス」を発売。

2024年は、定番のシェイブアイスに新しいフレーバーが仲間入りします!

2種類のシェイブアイスにはそれぞれフルーツがたっぷり使用されていて、見た目も華やかで、涼やかに楽しめるメニューです☆

シェイブアイス(マンゴー&和三盆)

「ミッキーマウス」をプリントしたクッキーを飾った「シェイブアイス(マンゴー&和三盆)」

マンゴーシロップに和三盆の上品な甘みが加わり、まろやかな味わい。

カップの底にはマンゴーの果肉が入っています。

見た目も爽やかなシェイブアイスです☆

シェイブアイス(ベリー&ミルク)

果肉入りストロベリーシロップと甘いミルクをかけた「シェイブアイス(ベリー&ミルク)」

カップの底にはミックスベリーも入っていて、豊かな風味です。

リボンをつけた「ミニーマウス」のプリントクッキーもかわいいシェイブアイスです。

ベリー&ミルクと、マンゴー&和三盆の二つのフレーバーのシェイブアイスが登場。

2024年7月1日より、東京ディズニーランドの「プラザパビリオン・レストラン」で発売される「シェイブアイス」の紹介でした☆

「ベイマックスのミッション・クールダウン」散水量アップ!夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ 「ベイマックスのミッション・クールダウン」散水量アップ!夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ 続きを見る

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マンゴー&和三盆とベリー&ミルク!東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」シェイブアイス appeared first on Dtimes.