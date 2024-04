東京ディズニーシーの人気キャラクター“ダッフィー&フレンズ”

アメリカンウォーターフロントにあるケープコッド・クックオフでは、“ダッフィー&フレンズ”

今回は「ジェラトーニ」をイメージしたドリンクメニューを紹介します。

東京ディズニーシー「ジェラトーニのリモナータ(ピーチ&乳酸菌飲料)」

価格700円

提供期間:2024年7月1日〜8月27日

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「ケープコッド・クックオフ」

ジェラトーニをイメージしたドリンクがリニューアルして登場!

ピーチの果肉とレモンゼリーが入った、炭酸の効いた乳酸菌飲料。

酸味と甘みのバランスがよく、暑い季節にぴったりのドリンクです。

ダッフィー&フレンズの人気キャラクター「ジェラトーニ」モチーフの新メニュー。

東京ディズニーシー「ジェラトーニのリモナータ(ピーチ&乳酸菌飲料)」は2024年7月1日より提供です。

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります

©Disney

