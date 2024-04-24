日本スケート連盟は２４日、都内で理事会を行い、フィギュアスケートの令和６年度強化選手を承認した。 男子の特別強化選手には、２０２２、２３年世界選手権連覇の宇野昌磨（トヨタ自動車）、２０２４年世界選手権銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）ら６人。女子の特別強化選手には世界選手権３連覇の坂本花織（シスメックス）や、世界選手権代表の千葉百音、吉田陽菜（ともに木下アカデミー）ら６人となった。

竹内洋輔フィギュア強化部長は都内で取材に応じ、「引退の連絡があったアイスダンスの小松原組は取り消し、（その他は）基準にも基づき、強化選手を認定した」と説明した。

【特別強化選手】

▽男子

宇野昌磨（トヨタ自動車）、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、山本草太、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）、佐藤駿（エームサービス・明大）、中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）

▽女子

坂本花織（シスメックス）、千葉百音（木下アカデミー）、吉田陽菜（木下アカデミー）、渡辺倫果（ＴＯＫＩＯインカラミ・法大）、島田麻央（木下アカデミー）、上薗恋奈（ＬＹＳ）

▽ペア

三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）

【強化選手Ａ】

▽男子

友野一希（上野芝ク）、壷井達也（シスメックス）、吉岡希（法大）、中村俊介（木下アカデミー）、周藤集（ＩＤ学園高）

▽女子

三原舞依（シスメックス）、山下真瑚（中京大）、住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）、櫛田育良（木下アカデミー）