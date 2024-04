東京ディズニーリゾートでは、2024年6月13日〜8月31日まで、パークの「夏らしさ」をテーマにした「Suisui Summer」メニューが登場!

今回は、東京ディズニーランドで提供される「Suisui Summer」チーズケーキとスーベニアプレートを紹介します。

東京ディズニーリゾート「Suisui Summer」チーズケーキ/スーベニアプレート

価格:単品550円(スーベニアプレート+550円)

販売期間:2024年6月13日から8月31日まで

販売店舗:

東京ディズニーランド/トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」

東京ディズニーランド/トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」では、「チップ&デール」デザインのかわいいスイーツを提供。

チーズケーキ

価格550円

レモンソースが入ったチーズケーキに、レモン風味のチョコソースがかかった スウィーツ。

浮き輪をイメージしたトッピングのマジパンがアクセントになっています☆

スーベニアプレート

価格+550円

浮き輪のデザインで縁取られ、チップ&デールがのんびり泳いでいるユニー クな姿がデザインされた夏らしいスーベニアプレート。

「チップ&デール」と浮き輪のデザインがかわいいメニュー。

東京ディズニーランド「Suisui Summer」チーズケーキ/スーベニアプレートは2024年6月13日から8月31日までの提供です。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。

また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

