SEVENTEEN、新曲4曲のミュージックビデオを制作…4月29日から順に公開

SEVENTEENが、ベストアルバムに収録される新曲4曲のミュージックビデオを全て制作した。彼らは本日(24日)0時、公式SNSを通じてベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」収録曲のミュージックビデオの予告イメージを掲載した。これによると、タイトル曲「MAESTRO」のミュージックビデオが29日の午後6時、ベストアルバムと共に一番先にベールを脱ぐ。ユニット曲のミュージックビデオも順を追って公開される。5月10日、ヒップホップチームの新曲「LALALI」のミュージックビデオを皮切りに、17日にはパフォーマンスチームの新曲「Spell」のミュージックビデオ、24日にはボーカルチームの新曲「青春賛歌」のミュージックビデオが公開される。

特に、これらのユニットのミュージックビデオが制作されるのは2017年、SEVENTEENの2ndフルアルバム「TEEN,AGE」以来、約7年ぶりであり、ファンの期待が高まっている。SEVENTEENは、これに先立って公開された新曲のハイライトメドレー映像を通じ、幅広い音楽を予告した。強烈なビートとピアノのサウンドが際立つ「MAESTRO」をはじめ、ヒップホップスワッグが感じられる「LALALI」、気だるく幻想的な雰囲気の「Spell」、軽快なリズムと甘いボーカルが印象的な「青春賛歌」など、新曲ごとに多彩な魅力が込められた。本日(24日)午後6時には、自主制作コンテンツ「GOING SEVENTEEN」のカムバックスペシャル「ウムハクマドゥン」第1話が公開される。予告映像の公開直後、X(旧Twitter)のリアルタイムトレンドには「ウムハクマドゥン」「GOING SEVENTEEN」などの関連キーワードが上がるほど、グローバルK-POPファンから関心が高まっている。SEVENTEENは29日、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」を発売する。これに先立って彼らは、27日から28日まで、ソウルワールドカップ競技場で「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW' AGAIN TO SEOUL」を開催する。このツアーは、5月18日と19日に大阪・ヤンマースタジアム長居、5月25日と26日に神奈川・日産スタジアムでも開催される。