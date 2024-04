東京ディズニーリゾートでは、2024年6月13日〜8月31日まで、パークの「夏らしさ」をテーマにした「Suisui Summer」メニューが登場!

今回は、リニューアルされ登場する東京ディズニーランド「Suisui Summer」グミキャンディー、ミニスナックケース付きを紹介します。

価格:1,200円

発売日:2024年6月13日

販売店舗:

東京ディズニーランド/トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」

東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」

など

東京ディズニーリゾートでは、2024年6月13日〜8月31日まで、パークの「夏らしさ」をテーマにした「Suisui Summer」メニューが登場!

2022年に登場したチップ&デールデザインのミニスナックケースがリニューアルされ登場☆

「チップ&デール」がうきわの上でリラックスしている様子を表現しています。

サングラスはその日の気分に合わせて動かせるギミック付きです。

うきわにのったチップ&デールモチーフ!

東京ディズニーリゾート「Suisui Summer」グミキャンディー、ミニスナックケース付きの紹介でした☆

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。

また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

