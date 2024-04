東京ディズニーリゾートでは、2024年7月2日(火)から9月18日(水)の期間で、夏らしいびしょ濡れになって楽しめるさまざまなプログラムを開催!

「ベイマックスのミッション・クールダウン」は2024年よりも散水量をアップしてお届け。

また、アトラクション「カントリーベア・シアター」では、2024年5月17日(金)から11月7日(木)の期間、5年ぶりに夏季の特別バージョン「カントリーベア・シアター“バケーション・ジャンボリー”」として公演されます。

夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ

開催期間:2024年7月2日(火)~9月18日(水)

東京ディズニーリゾートでは、2024年7月2日(火)から9月18日(水)の期間限定で、夏らしいびしょ濡れになって楽しめるさまざまなプログラムを開催!

夏に活躍するグッズや暑い夏にぴったりのひんやりメニューなどを展開します。

東京ディズニーランド

東京ディズニーランドのパレードルートでは、ディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットのベイマックスが、暑さによって低下しているゲストの“エナジーレベル”を大量の水によって上昇させていく散水プログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」を、2023年よりも散水量をアップしてお届け。

また、アトラクション「スプラッシュ・マウンテン」では、スペシャルバージョン「スプラッシュ・マウンテン“びしょ濡れMAX”」を実施します。

そのほか、トゥーンタウンでは、エリア内にびしょ濡れスポットが登場する「“びしょ濡れ”トゥーンタウン」も実施します。

なお、アトラクション「カントリーベア・シアター」では、2024年5月17日(金)から11月7日(木)の期間、5年ぶりに夏季の特別バージョン「カントリーベア・シアター“バケーション・ジャンボリー”」が公演されます。

スプラッシュ・マウンテン“びしょ濡れMAX”

丸太のボートに乗り、約16mの高さの山から一気に滝つぼへと落下するアトラクション「スプラッシュ・マウンテン」では、今年もびしょ濡れになるスペシャルバージョン「スプラッシュ・マウンテン“びしょ濡れMAX”」を実施します。

滝つぼに飛び込んだ時の爽快感をより感じられるよう、期間限定で水がかかる仕掛けを追加。

スリルと涼しさを同時に楽しめます。

※「スプラッシュ・マウンテン」は、花王株式会社が提供しています。

「ベイマックスのミッション・クールダウン」

公演場所:パレードルート

公演時間:約35分(1日3回公演)

フロート数:2台

パレードルートでは、ディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットのベイマックスが夏の暑さからゲストを守るために繰り広げる散水プログラムを、2023年に引き続き実施します。

暑さによって低下したゲストの“エナジーレベル”を上昇させるミッションを任せられたベイマックスは、涼しいミストを撒きながらケアが必要なエリアを探します。

ゲストの“エナジーレベル”が著しく低下しているエリアを検知するとフロートが停止し放水!

2024年は各フロートの後方に水を搭載したトレーラーが追加され、散水量がアップ。

明るく軽快な音楽とともに夏らしいプログラムをお楽しみください。

“びしょ濡れ”トゥーンタウン

トゥーンタウンでは、エリア内のジョリートロリーの車庫でクールミストや滝のような水が噴き出したり、トゥーンタウン消防署や花火工場から普段以上に水が飛び出したりするびしょ濡れスポットを2024年も設置します。

暑い夏こそ盛り上がる“びしょ濡れ”を体験できます。

※安全のため、小さなお子様も含め、裸足や水着、服を脱いでのご利用はご遠慮ください。

※「トゥーンタウン」は、株式会社講談社が提供しています。

カントリーベア・シアター“バケーション・ジャンボリー”

開催期間:2024年5月17日(金)~11月7日(木)

18頭の個性あふれるクマたちがユーモアたっぷりにカントリー&ウエスタンを大熱演するコンサートが楽しめる、東京ディズニーランドのアトラクション「カントリーベア・シアター」

2024年5月17日(金)から11月7日(木)の期間、5年ぶりに夏季の特別バージョン「カントリーベア・シアター“バケーション・ジャンボリー”」として運営!

個性的で楽しいクマたちとの陽気なバケーションが楽しめます。

※「カントリーベア・シアター」は、ハウス食品グループ本社株式会社が提供しています

東京ディズニーシー

アクアトピア

自動運転のウォータービークルに乗って、予測不能な動きを楽しめるアトラクション「アクアトピア」では、2024年も期間限定でびしょ濡れになるスペシャルバージョンを実施します。

2024年の夏も、ゲストの皆さまの“逃げられないびしょ濡れ体験”に挑戦できます。

※「アクアトピア」は、夏のプログラム期間限定で「東京ディズニーリゾート40周年記念プライオリティパス」対象となります。

東京ディズニーランド/東京ディズニーシー

“びしょ濡れ”タイム

2023年から始まった、涼みたいゲストにキャストがクールミストをかけて周る「“びしょ濡れ”タイム」を2024年も実施します。

樽を背負ったキャストを見かけたら、クールミストをかけてもらってクールダウン!

※それぞれのびしょ濡れプログラムは、天候や状況により実施期間や内容が変更になる場合や、中止となる場合があります。

※びしょ濡れプログラムでは顔や衣服、靴などにも大量の水がかかる場合があります。スマートフォンなどの電子機器はカバンやポケットにしまうなど、濡れないよう十分にご注意ください。

グッズ

左から

アロハシャツ(S~L)各4,900円(5月23日発売)Tシャツ ※ミニーマウスのデザイン

・100cm・120cm各2,300円・140cm2,600円・S~LL各2,900円

Tシャツ ※ロゴのデザイン(S~LL)各2,900円など

発売日:2024年6月13日(木)

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの2つのパークでは、Tシャツなどのアパレルを中心としたグッズが新登場するほか、

左から

Tシャツ・100cm・120cm各2,400円・140cm2,700円・S~LL各3,000円

アロハシャツ ・100cm・120cm各3,400円・140cm3,700円・S~L各4,000円 など

夏らしいデザインの「SuiSui Summer」のグッズを2024年6月13日(木)から販売します。

メニュー

シェイブアイス (左:マンゴー&和三盆、右:ベリー&ミルク) 各800円

販売店舗:プラザパビリオン・レストラン

東京ディズニーランド、東京ディスニーシーの2つのパークでは、暑い夏にぴったりのひんやりメニューを販売します。

東京ディズニーランドでは、定番のシェイブアイスに新しいフレーバーが登場!

2種類のシェイブアイスにはそれぞれフルーツをたっぷり使用しており、見た目も華やかで、涼やかに楽しめるメニューです。

ひんやりクールチュロス (クレームブリュレ風)600円

販売店舗:ベイサイド・テイクアウト

東京ディズニーシーでは、ひんやりクールチュロス(クレームブリュレ風)が新登場。

冷たいチュロスで、外側はカリっと、中はもちもちとした食感が楽しめます。

チキン&ベジタブルの冷やし麺(塩レモン)※セットにはフレンチフライポテトとソフトドリンクが付きます 1,500円

販売店舗:ドックサイドダイナー

そのほか、それぞれのパークではさっぱり食べられる冷やし麺や、のどごし爽やかな冷たいドリンク、夏らしさをテーマにした「SuiSui Summer」のスーベニア付きメニューも登場します。

※販売開始時期はメニューごとに異なります

※グッズやメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

ディズニーホテル

“SuiSui Summer”ケーキセット 2,500円

提供店舗:ハイピリオン・ラウンジ

販売期間:2024年7月1日(月)から8月31日(土)

ディズニーアンバサダーホテル内のすべてのレストランで、2024年7月1日(月)~8月31日(土)の期間、夏らしさをテーマにした「SuiSui Summer」のスペシャルメニューを提供します。

トロピカルフルーツを使用したシェイブアイスやタルトなど、見た目にも涼しく暑い夏にぴったりなメニューや、オリジナルチャームやオリジナルコースター付きのメニューが登場します。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※オリジナルチャーム、オリジナルコースターはなくなり次第終了となります。

ディズニーリゾートライン

販売期間:2024年6月13日(木)〜2024年9月3日(火)

※売り切れ次第終了

ディズニーリゾートラインでは「SuiSui Summer」デザインのフリーきっぷを各駅の券売機で販売します。

「ベイマックスのミッション・クールダウン」のフロートにトレーラーが追加され散水量アップ!

夏の東京ディズニーリゾート2024は、2024年7月2日から開催です。

※売り切れ次第販売終了となります

※写真はすべてイメージです

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ベイマックスのミッション・クールダウン」散水量アップ!夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ appeared first on Dtimes.