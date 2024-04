「トムとジェリー」とえびせんべいの「桂新堂」が初コラボ！限定商品発売

桂新堂は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、名作アニメーション「トムとジェリー」とコラボレーションしたえびせんべいを発売する。

「桂新堂 東京駅グランスタ店」及び「トムとジェリー」公式オンラインストア「トムジェリマーケット」限定で、4月26日(金)より購入できる。

ファンから愛され続ける名品の数々



桂新堂は、1866年の創業から150年以上にわたって創意工夫の精神を受け継ぎ、最高の素材と技を追求しながら、日本の季節・歴史・文化・歳時をお菓子に取り込んできた。

代表作品「姿焼き」は、えびの姿を保ったまま焼き上げた、職人の技が光る芸術品だ。時代が進んだ今でも、1尾1尾、丁寧に手で焼き上げている。磨き上げてきた技によって生み出される数々の名品は、ファンから愛され続けている。

全3種類をラインナップ

桂新堂は、世界中から愛されて85周年を迎える名作アニメーション「トムとジェリー」が初のコラボレーション!コラボレーションしたえびせんべいは、全3種類をラインナップし、キャラクターの躍動感あふれる姿がパッケージに描かれている。

それぞれの商品で異なる絵柄のえびせんべいを詰め合わせているのもポイントだ。また、えびせんべいは軽くて日持ちもするため、自分用にはもちろん「トムとジェリー」ファンへの贈り物にも喜ばれるはず。

ジェリーを捕まえようと必死、でも結局いつもやられてしまう「トム」、チーズといたずら好きな「ジェリー」、体に似合わず食いしん坊で愛らしい「タフィー」のかわいらしさを、えびせんべいとして楽しもう。

商品が無くなり次第終了

3種類の商品をチェックしていこう。





「こんがりえびチーズ(トムとジェリー) (6袋入)」810円(税込)は、ジェリーとタフィーの大好物・チーズをえびせんべいに押し当て焼き上げた「こんがりえびチーズ」と、トム、ジェリー、タフィーを描いたえびせんべいの詰め合わせ。

チーズを頬張るジェリーとタフィーの姿がとってもかわいい!





「赤えび炙り焼き(トムとジェリー)(6袋入)」756円(税込)は、濃厚な味わいが特徴的な桂新堂定番のえびせんべい「赤えび炙り焼き」に、楽しそうに駆け回るキャラクターたちが描かれたえびせんべいの詰め合わせ。

噛むほどに溢れ出るえびの旨みと、サクサク食感がたまらない!





「赤えび炙り焼き(トムとジェリー)(9袋入)」1,404円(税込)は、赤えび炙り焼きと、トム、ジェリー、タフィーの顔が描かれたえびせんべいの詰め合わせ。コミックの1ページのようなデザインのパッケージは、食べ終わった後もコレクションしたくなる。

今回紹介した商品は、4月26日(金)からの発売となり、商品がなくなり次第終了となる。また、「桂新堂 東京駅グランスタ店」では、混雑緩和のために整理券を配布する場合がある。

1枚ずつ個包装になっているので、みんなでシェアしたいときにもピッタリ!えびせんべいの「桂新堂」と「トムとジェリー」コラボレーションのえびせんべいをチェックしてみては。

■桂新堂 東京駅グランスタ店

場所:グランスタB1F 改札内 丸の内坂エリア/東京都千代田区丸の内1丁目9−1 JR東日本東京駅構内

通常時の営業時間:月〜土/8:00〜22:00、日・祝日/8:00〜21:0 ※翌日が休日の場合は、22:00まで営業

GW期間中の営業時間:4月27日(土)7:30〜22:00、28日(日)8:00〜22:00、5月3日(金)7:30〜22:00、5日(日)8:00〜22:00

店舗URL::https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/keishindou

桂新堂:https://keishindo-shop.com

「トムとジェリー」公式オンラインショップ「トムジェリマーケット」:https://www.warnerbrosanimationstore.com/tomandjerry

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s24)

(江崎貴子)