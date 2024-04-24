BNE「ダウンロード版セール」スタート！ 「鉄拳8」「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」など最大78％OFF！
バンダイナムコエンターテインメントのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールがスタートした。
シリーズ累計販売本数5700万本を突破した大人気ゲーム「鉄拳8」がセールラインアップに初登場、Max30％OFFで購入可能となっている。
さらにPlayStationStoreでは「ガンダムブレイカー３ Welcome Price!!」が60％OFF 、ニンテンドーeショップでは「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」が24％OFFとお買い得になっているので、この機会をお見逃しなく！
【PICK UP】
「鉄拳8」
＜セール期間＞
PS5：2024年4月24日(水) 〜2024年5月1日(水)
■「鉄拳8 Standard Edition」
販売価格：9,680円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：6,776円（税込）
■「鉄拳8 Ultimate Edition」
販売価格：14,960円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：11,968円（税込）
【PlayStation Store】
＜セール期間＞
2024年4月24日（水）〜 2024年5月8日（水）
セール対象：PlayStation5／PlayStation4
■「NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ」
販売価格：8,360円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：5,852円（税込）
■「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」
販売価格：7,678円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
■「ソードアート・オンライン ラスト リコレクション デジタルデラックスエディション」
販売価格：11,000円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：7,700円（税込）
■「SDガンダム バトルアライアンス デラックスエディション」
販売価格：11,550円（税込）⇒【45％OFF】セール販売価格：6,352円（税込）
■「リトルナイトメア1+2 バンドルエディション」
販売価格：5,940円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：3,564円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【45％OFF】セール販売価格：3,267円（税込）
など
セール対象：PlayStation4
■「ガンダムブレイカー３ Welcome Price!!」
販売価格：3,960円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：1,584円（税込）
■「ガンダムブレイカー３ BREAK EDITION」
販売価格：9,460円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,784円（税込）
■「ガンダムブレイカー３ 有料DLCセット（DLC2〜DLC6）」
販売価格：5,602円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：2,801円（税込）
■「GUNDAM VERSUS」
販売価格：9,020円（税込）⇒【78％OFF】セール販売価格：1,984円（税込）
■「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション」
販売価格：6,578円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：3,946円（税込）
■「ＳＤガンダムジージェネレーションジェネシス＆クロスレイズダブルパック」
販売価格：8,910円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：6,682円（税込）
■「ONE PIECE 海賊無双4」
販売価格：4,400円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：3,520円（税込）
■「ONE PIECE 海賊無双４ Ultimate Edition」
販売価格：11,000円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：8,800円（税込）
■「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!」
販売価格：3,300円（税込）⇒【43％OFF】セール販売価格：1,881円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【48％OFF】セール販売価格：1,716円（税込）
■「スーパーロボット大戦Ｔ」
販売価格：9,460円（税込）⇒【58％OFF】セール販売価格：3,973円（税込）
■「スーパーロボット大戦Ｖ (PS4版) Welcome Price!!」
販売価格5,258円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：3,417円（税込）
■「スーパーロボット大戦Ｘ Welcome Price!!」
販売価格5,258円（税込）⇒【43％OFF】セール販売価格：2,997円（税込）
■「GOD EATER RESURRECTION」
販売価格：2,970円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：1,960円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【40％OFF】セール販売価格：1,781円（税込）
■「テイルズ オブ シンフォニア リマスター」
販売価格：5,478円（税込）⇒【27％OFF】セール販売価格：3,998円（税込）
■「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」
販売価格：6,270円（税込）⇒【53％OFF】セール販売価格：2,946円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【60％OFF】セール販売価格：2,507円（税込）
■「テイルズ オブ ゼスティリア ＆ ベルセリア ダブルパック」
販売価格：9,900円（税込）⇒【65％OFF】セール販売価格：3,465円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【70％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
■「ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブン」
販売価格：9,020円（税込）⇒【56％OFF】セール販売価格：3,968円（税込）
など
【ニンテンドーeショップ】
＜セール期間＞
2024年4月24日（水）〜 2024年5月7日（火）
セール対象 ： Nintendo Switch
■「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」
販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
■「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット」
販売価格：7,678円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：5,790円（税込）
■「ONE PIECE 海賊無双4」
販売価格：4,400円（税込）⇒【10％OFF】セール販売価格：3,960円（税込）
■「ONE PIECE 海賊無双4 ultimate edition」
販売価格：11,000円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：8,800円（税込）
■「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」
販売価格：6,270円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
■「テイルズオブシンフォニア REMASTER」
販売価格：5,478円（税込）⇒【27％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
■「スーパーロボット大戦T」
販売価格：9,460円（税込）⇒【57％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
■「スーパーロボット大戦Ｖ」
販売価格：8,360円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
■「スーパーロボット大戦Ｘ」
販売価格：8,360円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
■「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」
販売価格：7,678円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
■「GOD EATER 3」
販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
■「デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー」
販売価格：6,578円（税込）⇒【46％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）
■「ドラゴンボール ゼノバース2 アルティメットエディション」
販売価格：9,900円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：7,920円（税込）
など
その他、さまざまなゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中。
詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（ https://dl-scp.bn-ent.net/ ）を確認。
「ガンダムブレイカー３ Welcome Price!!」
(C)創通・サンライズ
「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」
太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ」
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
(C)劇場版NARUTO製作委員会 2012
(C)劇場版NARUTO製作委員会 2014
(C)劇場版BORUTO製作委員会 2015
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「ONE PIECE 海賊無双4」
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
開発：株式会社コーエーテクモゲームス
「鉄拳8」
TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」
Tales of Vesperia(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)藤島康介
「テイルズオブシンフォニア REMASTER」
Tales of Symphonia(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)藤島康介
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のもの。発表後予告なしに内容が変更される場合あり。
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