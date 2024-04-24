【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(24日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44830.07 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42806.30 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42558.28 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41963.53 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41486.96 ボリンジャー:＋2σ(25日)
41467.04 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40415.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40127.78 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39344.34 25日移動平均線
39096.98 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39005.66 均衡表雲上限(日足)
38910.41 均衡表転換線(週足)
38910.41 均衡表基準線(日足)
38788.51 13週移動平均線
38460.08 ★日経平均株価24日終値
38273.02 ボリンジャー:-1σ(25日)
38253.94 均衡表転換線(日足)
38065.24 75日移動平均線
37760.12 6日移動平均線
37449.25 ボリンジャー:-1σ(13週)
37201.71 ボリンジャー:-2σ(25日)
36582.65 均衡表雲下限(日足)
36230.44 26週移動平均線
36130.40 ボリンジャー:-3σ(25日)
36109.99 ボリンジャー:-2σ(13週)
35813.02 均衡表基準線(週足)
34770.73 ボリンジャー:-3σ(13週)
34589.73 200日移動平均線
33363.89 ボリンジャー:-1σ(26週)
31706.67 均衡表雲上限(週足)
30497.35 ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39 均衡表雲下限(週足)
27630.81 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 35.63(前日20.38)
ST.Slow(9日) 24.66(前日16.46)
ST.Fast(13週) 50.23(前日44.73)
ST.Slow(13週) 62.90(前日61.06)
［2024年4月24日］
株探ニュース