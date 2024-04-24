

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44830.07 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42806.30 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42558.28 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41963.53 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41486.96 ボリンジャー:＋2σ(25日)

41467.04 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40415.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40127.78 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39344.34 25日移動平均線

39096.98 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39005.66 均衡表雲上限(日足)

38910.41 均衡表転換線(週足)

38910.41 均衡表基準線(日足)

38788.51 13週移動平均線



38460.08 ★日経平均株価24日終値



38273.02 ボリンジャー:-1σ(25日)

38253.94 均衡表転換線(日足)

38065.24 75日移動平均線

37760.12 6日移動平均線

37449.25 ボリンジャー:-1σ(13週)

37201.71 ボリンジャー:-2σ(25日)

36582.65 均衡表雲下限(日足)

36230.44 26週移動平均線

36130.40 ボリンジャー:-3σ(25日)

36109.99 ボリンジャー:-2σ(13週)

35813.02 均衡表基準線(週足)

34770.73 ボリンジャー:-3σ(13週)

34589.73 200日移動平均線

33363.89 ボリンジャー:-1σ(26週)

31706.67 均衡表雲上限(週足)

30497.35 ボリンジャー:-2σ(26週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

27630.81 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 35.63(前日20.38)

ST.Slow(9日) 24.66(前日16.46)



ST.Fast(13週) 50.23(前日44.73)

ST.Slow(13週) 62.90(前日61.06)



［2024年4月24日］



株探ニュース

