　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44830.07　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42806.30　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42558.28　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41963.53　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41486.96　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
41467.04　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40415.65　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40127.78　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39344.34　　25日移動平均線
39096.98　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39005.66　　均衡表雲上限(日足)
38910.41　　均衡表転換線(週足)
38910.41　　均衡表基準線(日足)
38788.51　　13週移動平均線

38460.08　　★日経平均株価24日終値

38273.02　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38253.94　　均衡表転換線(日足)
38065.24　　75日移動平均線
37760.12　　6日移動平均線
37449.25　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37201.71　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36582.65　　均衡表雲下限(日足)
36230.44　　26週移動平均線
36130.40　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36109.99　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35813.02　　均衡表基準線(週足)
34770.73　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34589.73　　200日移動平均線
33363.89　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31706.67　　均衡表雲上限(週足)
30497.35　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
27630.81　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　35.63(前日20.38)
ST.Slow(9日)　　24.66(前日16.46)

ST.Fast(13週)　 50.23(前日44.73)
ST.Slow(13週)　 62.90(前日61.06)

［2024年4月24日］

株探ニュース